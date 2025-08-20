'मुझे लगा यूट्यूब पर मन्नत का CCTV फुटेज दिखाएगा', आर्यन के शो पर शाहरुख खान का ऐसा था रिएक्शन

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान आज बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं. बुधवार को मुंबई में उन्होंने अपने बेटे आर्यन खान का पहला शो The Ba***ds of Bollywood लॉन्च किया. यह शो नेटफ्लिक्स पर आएगा और इसे शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाया है. शाहरुख ने इस मौके पर कहा कि जब आर्यन ने पहली बार उन्हें इस शो के बारे में बताया तो वह थोड़ा हैरान थे. आर्यन ने कहा था कि यह शो थोड़ा अलग, दमदार और पागलपन भरा होगा. इस पर शाहरुख ने मजाक करते हुए कहा, "मुझे लगा कि शायद यह मन्नत का सीसीटीवी फुटेज ही यूट्यूब पर डाल देगा.”

शो देखने के बाद ऐसा था शाहरुख का रिएक्शन

लेकिन शो देखने के बाद शाहरुख बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा, "शुरुआत में मुझे शो का अंदाज समझने में थोड़ा वक्त लगा. लेकिन जब समझ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. यह शो फ्रेश और नया है. इसमें जो कलाकार हैं, उन्होंने शानदार काम किया है. हिंदी में कहूं तो सबने धमाकेदार एक्टिंग की है". इस शो की कहानी एक लड़के की है, जो बाहर से मुंबई आता है और अपने दोस्तों के साथ बॉलीवुड की दुनिया में जगह बनाने की कोशिश करता है. इस किरदार को लक्ष्य ने निभाया है.

ये सितारे भी शो में आएंगे नजर

इसके अलावा शो में सहेर बंबा, राघव जुयाल, मोना सिंह, मनोज पाहवा, बॉबी देओल और गौतमी कपूर भी नजर आएंगे. खास बात यह है कि शो में सलमान खान, रणवीर सिंह और करण जौहर भी छोटे रोल में दिखाई देंगे.

