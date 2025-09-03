विज्ञापन

शाहरुख खान की 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ने की राजामौली ने कर ली तैयारी, किंग खान के लिए रचा ये चक्रव्यूह

राजामौली अपनी अगली फिल्म से शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं. इस बात का ऐलान बाहुबली डायरेक्टर ने नहीं बल्कि केन्या के एक कैबिनेट सचिव ने किया है.

अपनी अगली फिल्म से शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगेै बाहुबली डायरेक्टर
नई दिल्ली:

शाहरुख खान ने पठान से बड़े पर्दे पर लंबे समय के बाद वापसी की थी. शाहरुख खान के कमबैक को ग्रैंड बनाया गया था. इस फिल्म को 100 देशों में रिलीज किया गया था. जिसके बाद इसने वर्ल्डवाइड जबरदस्त कमाई की थी. अब लगता है एसएस राजामौली ने अपनी आने वाली फिल्म एसएसएमबी 29 से इस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्लान बना लिया है. एसएसएमबी 29 में महेश बाबू लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा भी बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. इसे दुनियाभर में बड़े स्तर पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है.

हाल ही में, एसएस राजामौली ने केन्या के विदेश मामलों के कैबिनेट सचिव से मुलाकात की और फिल्म की शूटिंग के लिए केन्या को मेन लोकेशन के रूप में चुना. कैबिनेट सचिव ने एक्स पर अपनी मुलाकात की एक झलक साझा करते हुए लिखा- पिछले दो हफ्ते केन्या दुनिया के ग्रेटेस्ट फिल्ममेकर के लिए स्टेज बना था. एसएस राजामौली विजनरी इंडियन डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर, स्टोरीटेलर हैं जिनके काम ने कई महाद्वीपों के दर्शकों का ध्यान कैप्चर किया है.

कैबिनेट सचिव ने आगे बताया कि एसएसएमबी 29 120 देशों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म एक साथ अरबों लोगों को देखने को मिलेगी. बता दें कि 2024 में पठान 100 देशों में 2500 ओवरसीज स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी. जिसकी वजह से इनसे इंडिया में पहले दिन 57 करोड़ और वर्ल्डवाइड 104.80 करोड़ का कलेक्शन किया था.अब इस रिकॉर्ड को तोड़कर एसएस राजामौली अपनी फिल्म को 120 देशों में रिलीज करेंगे.

एसएसएमबी 29 की बात करें तो राजामौली ने इसकी शूटिंग जनवरी में शुरू कर दी है. ये फिल्म एक्शन फिल्म होने वाली है. फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. प्रोजेक्ट का अभी प्रोडक्शन चल रहा है. इसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है.

