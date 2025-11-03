विज्ञापन

शाहरुख खान ने किंग में कर डाला अपने रोल का खुलासा, किंग खान की इस फिल्म को देख याद आएगी बाजीगर, डर और अंजाम

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को दो बड़े तोहफे दिए. सुबह उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'किंग' का टीजर और फर्स्ट लुक जारी किया.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को दो बड़े तोहफे दिए. सुबह उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'किंग' का टीजर और फर्स्ट लुक जारी किया. शाम को मुंबई में फैंस के साथ ग्रैंड मीट-एंड-ग्रीट पार्टी मनाई. इस मजेदार आयोजन में शाहरुख खान ने फिल्मों, परिवार और 'जवान' (2023) के लिए मिले नेशनल अवॉर्ड के बारे में खुलकर बात की. सबसे मजेदार रहा कि उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की एक्शन थ्रिलर 'किंग' में अपने किरदार के बारे में कई रोचक बातें बताईं. यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में आएगी.

फैन मीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें शाहरुख खान किंग में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहते हैं, “फिल्म में अगर कुछ नया नहीं करेंगे तो हीरो बस आएगा, दो गाने गाएगा, दो लड़ाइयां लड़ेगा और चला जाएगा. 'किंग' का किरदार बहुत मजेदार है. सिद्धार्थ और सुजॉय ने इसे प्यार से लिखा है. इसमें ढेर सारी बुराइयां हैं. खूनी है, लोगों को मार देता है और पूछता भी नहीं‘कितने थे, कभी पूछा नहीं'. कहानी सुनाने के लिए जरूरी है कि हीरो जैसे लोग अलग-अलग रोल करें. कोई प्रेरणादायक, कोई सपनों वाला, कोई कॉमेडी, कोई रोमांटिक. अब मैं यही कोशिश कर रहा हूं. एक अच्छी बड़ी फिल्म बनाने में एक-दो साल लगते हैं क्योंकि अब फिल्में बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है. इसलिए बहुत सोच-समझकर बनानी चाहिए ताकि आपको निराश न करें.”

शाहरुख ने आगे कहा, “यह कहना ठीक नहीं कि विलेन है या नहीं... हां, बहुत डार्क किरदार है. ग्रे शेड वाला. बहुत बेरहम है. इसमें जितनी भी लाइनें हैं, वे किरदार को दर्शाती हैं. उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा. इसका मतलब यह नहीं कि जो वह करता है, आप भी करो.” उन्होंने जोड़ा, “यह विलेन या सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं है. रोल बहुत अच्छा और रोचक है. सिड ने फिल्म को बड़े स्केल पर बनाया है. उम्मीद है आप किरदार का मजा लें.” इसके अलावा शाहरुख खान ने और भी ढेर सारी बातें की हैं. 

