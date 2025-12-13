शाहरुख खान और उनके बेटे अबराम खान ने खिंचवाई लियोनेल मेस्सी के साथ फोटो, फैंस बोले- दो लेजेंड एक ही फ्रेम में

फुटबॉल के आइकॉन लियोनेल मेस्सी भारत में हैं. दरअसल, वह आज यानी 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट के स्टैच्यू का अनावरण करने वाले हैं, जिसके चलते एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर सुजीत बोस और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस इवेंट का हिस्सा बने. वहीं पीटीआई द्वारा शेयर किए गए एक्स पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और उनके बेटे अबराम खान को फुटबॉल आइकन मेस्सी के साथ वेन्यू पर देखा जा सकता है.
VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi #Kolkata #Football— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4
#Messi #SRK #SRKxMessi pic.twitter.com/2FMRXg4qYk— Praveen (@PRD1122) December 13, 2025
🇮🇳 The most awaited picture of the day 🐐— Telly Khazana (@tellykhazana) December 13, 2025
Lionel Messi × Shah Rukh Khan — ICONIC. 🔥✨#Messi #SRK #LionelMessi #ShahRukhKhan #GOAT pic.twitter.com/Paz518POan
