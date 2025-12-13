विज्ञापन

शाहरुख खान और उनके बेटे अबराम खान ने खिंचवाई लियोनेल मेस्सी के साथ फोटो, फैंस बोले- दो लेजेंड एक ही फ्रेम में

2011 के बाद GOAT इंडिया टूर लियोनेल मेस्सी का भारत का पहला दौरा है, जिसके चलते शाहरुख खान ने उनसे मुलाकात की. 

शाहरुख खान, अबराम खान और लियोनेल मेस्सी
नई दिल्ली:

फुटबॉल के आइकॉन लियोनेल मेस्सी भारत में हैं. दरअसल, वह आज यानी 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट के स्टैच्यू का अनावरण करने वाले हैं, जिसके चलते एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर सुजीत बोस और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस इवेंट का हिस्सा बने. वहीं पीटीआई द्वारा शेयर किए गए एक्स पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और उनके बेटे अबराम खान को फुटबॉल आइकन मेस्सी के साथ वेन्यू पर देखा जा सकता है. 

 Lionel Messi, Shah Rukh Khan, Abram Khan
