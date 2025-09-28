विज्ञापन

11000 करोड़ का नेटवर्थ रखने वाली एक्ट्रेस ने रचाई शादी, पति के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो

हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको ने शादी कर ली है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं. 

Read Time: 2 mins
सेलेना गोमेज और बेनी ब्लांको की वेडिंग फोटोज
नई दिल्ली:

हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज ने संगीत निर्माता बेनी ब्लैंको से शादी कर ली है. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा,  9.27.25. वहीं इसके साथ दो वाइट हार्ट इमोजी शेयर की है. सेलेना द्वारा शेयर की गई इस दिन को यादगार दिन की तस्वीरों में शादी के पोलरॉइड और फिल्म फुटेज भी शामिल हैं. इन तस्वीरों को फैंस और सेलेब्स का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं कपल को सोशल मीडिया के जरिए बधाईयां मिल रही है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सेलेना गोमेज का नेटवर्थ 11000 करोड़ बताया जाता है. वहीं 50 मिलियन डॉलर नेटर्थ उनके पति बेनी का है. 

'वैरायटी' के अनुसार, सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको की पहली मुलाकात पूर्व 'विज़ार्ड्स ऑफ़ वेवर्ली प्लेस' स्टार से तब हुई थी जब वह लगभग 17 साल के थे. सेलेना की मां ने अपनी बेटी के उभरते संगीत करियर में मदद के लिए दोनों के बीच एक मुलाकात तय की थी. वे जल्दी ही दोस्त बन गए और कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया. ब्लैंको ने गोमेज़ के 2015 के एल्बम 'रिवाइवल' के लिए दो ट्रैक तैयार किए थे, और बाद में सेलेना ब्लैंको के 2019 के एल्बम में भी दिखाई दीं. 

इस जोड़ी ने 2023 में सेलेना गोमेज़ के गाने 'सिंगल सून' पर फिर से साथ काम किया. उसी साल उन्होंने डेटिंग शुरू की और दिसंबर 2024 तक उनकी सगाई हो गई, जिसका ऐलान कपल ने कुछ तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर किया. स्पॉटिफ़ाई ने कपल के बीच 33 मिनट की एक आमने-सामने की बातचीत को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में बात की.  

गौरतलब है कि सेलेना गोमेज 2024 में 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ सबसे युवा अरबपतियों के क्लब में शामिल हुईं थीं. वहीं यह रकम 11000 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह सब सेलेना के गानों के अलावा उनके ब्रांड रेयर ब्यूटी की सफलता के कारण हुआ है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
