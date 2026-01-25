सलमान खान की एक्स भाभी सीमा सजदेह ने सोहेल खान संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- खिटपिट से अच्छा है

सलमान खान के भाई सोहेल खान का सीमा सजदेह के साथ 2022 में तलाक हो गया है, जिसके बाद अब सीमा सजदेह ने अलग होने के पीछे के कारण और तलाक के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई. इस बारे में बताया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1998 में सोहेल खान और सीमा सजदेह ने शादी की थी. इसके बाद 2022 में कपल का तलाक हुआ और वह दो बच्चों निरवान और योहान की को पेरेंटिंग कर रहे हैं. ऊषा काकाड़े प्रोडक्शन्स के साथ बातचीत में सीमा सजदेह ने बताया कि कैसे उम्र, टाइमिंग और पर्सनल ग्रोथ ने उनके बीच धीरे धीरे दूरी ला दी. पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वह और सोहेल शादी के समय बहुत यंग थे और उन्होंने जिंदगी क्या है यह पूरी तरह नहीं समझा और लोग समय के साथ बदलते हैं.

सीमा सजदेह ने कहा, हमारी जब शादी हुई थी तो हम बहुत जवान थे. मैं 22 की थी. हम साथ में जैसे जैसे बड़े हुए हम अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे. हमारी सोच बदली. और आखिर में हमें समझ आया कि हम हस्बैंड वाइफ से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं. सीमा सजदेह ने यह भी बताया कि तलाक का फैसला काफी सोचने के बाद लिया और ना कि जल्दबाजी में. उनके मुताबिक नाखुश साथ में रहने से ज्यादा घर में शांति ज्यादा जरुरी हो गई.

सीमा सजदेह ने कहा, रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जाए. हम घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते थे. खिटपिट से अच्छा है हम अलग हो गए. आपसी सहमति से हम अलग हुए लेकिन सिर्फ पत्नी-पत्नी के तौर पर. आज तक हम फैमिली हैं. वह मेरे बच्चों के पिता हैं और उसे कोई बदल नहीं सकता. वहीं सीमा सजदेह ने तलाक के बाद उनपर और बच्चों पर क्या इमोशनल असर पड़ा इसके बारे में बताया.

सीमा सजदेह ने कुबल किया कि वह फेज आसान नहीं रहा और ठीक होने में समय लगा. उन्होंने कहा, "कोई भी महिला तलाक के बारे में कल्पना नहीं करती या उसे सच नहीं करना चाहती. मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे बच्चे भी चले गए होंगे. हमें अंत तक पहुंचने में कई साल लग गए. हम सही वक्त का इंतहार कर रहे थे. खासकर अपने बच्चों के लिए.

उनसे पूछा गया कि वह पल कब था जब उन्होंने क्लियर कर लिया कि कोई ब्लेम गेम नहीं है. सीमा सजदेह ने कहा, यह बहुत अनफेयर था. एक रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं. दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं या नहीं. हमने कोई फैसला आसानी से नहीं लिया. हमने बच्चों को ध्यान में रखकर फैसला लिया. हमारी शादी हुई तो हम बच्चे थे और इसमें किसी की गलती नहीं है.

तलाक के बाद की जिंदगी के बारे में सीमा सजदेह ने खुलासा किया कि प्रैक्टिकल आजादी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. मैं लोनली होने से डर रही थी. मैं मोबाइल बिल, बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं जानती थी. पहले मेरे पापा यह सब चीजें हैंडल करते थे और शादी के बाद सोहेल ने किया. अचानक मुझे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और सब चीजों के बारे में जानना पड़ा. सिंगल वुमन के तौर पर मुझे अपने बिजनेस पर फोकस करना था. मुझे अपने बिल भरने थे और बच्चों का ख्याल रखना था. तलाक ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया क्योंकि हम दोनों को अपने बच्चों के साथ बराबर समय मिला.