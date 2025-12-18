विज्ञापन

धुरंधर में रहमान डकैत की पत्नी ने फिल्म हिट होते ही किया पोस्ट, बोलीं- 'भविष्य में दोबारा अक्षय खन्ना'

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) फिल्म धुरंधर में नजर आई हैं. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत की पत्नी का अहम किरदार निभाया है. सौम्या को घर-घर में पहचान दिलाने वाला किरदार टीवी शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ का अनीता भाभी रहा है.

सौम्या टंडन का पोस्ट हुआ वायरल
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) फिल्म धुरंधर में नजर आई हैं. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत की पत्नी का अहम किरदार निभाया है. सौम्या को घर-घर में पहचान दिलाने वाला किरदार टीवी शो ‘भाभीजी घर पर हैं' का अनीता भाभी रहा है. टीवी के बाद अब सौम्या का यह फिल्मी अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. फिल्म रिलीज होने के बाद सौम्या टंडन ने अपने X अकाउंट पर धुरंधर से जुड़ा एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि धुरंधर के लिए शूट किया गया उनका पहला सीन अमृतसर में रहमान डकैत की हवेली में फिल्माया गया था. यह सीन नवंबर महीने में शूट हुआ था और उस वक्त वह काफी नर्वस और एक्साइटेड थीं.

सौम्या ने पोस्ट में लिखा कि उनका पहला सुबह का शॉट अक्षय खन्ना के साथ था, जिसमें अक्षय का किरदार सिगरेट जलाते हुए बिना कुछ कहे बदले का इशारा करता है. उन्होंने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बेहतरीन कलाकार हैं और कैमरा ऑन होते ही दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री बन गई.

सौम्या टंडन के मुताबिक, अक्षय खन्ना जैसे कलाकार के साथ काम करना किसी सपने जैसा है. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके साथ परफॉर्म करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव रहा. उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में फिर से अक्षय खन्ना के साथ काम करना चाहेंगी. फिल्म धुरंधर में सौम्या टंडन का यह किरदार उनके करियर के लिए एक नया और मजबूत कदम माना जा रहा है.
 

