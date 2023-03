सारा अली खान ने व्हाइट आउटफिट में शेयर कीं ग्लैमरस फोटोज, सोशल मीडिया पर हुईं वायरल 

तस्वीरों में सारा अली खान व्हाइट कलर की ऑउटफिट में बहुत ही ग्लैमरस नजर आ रही हैं. फोटो में एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. इसे शेयर करते हुए सारा ने लिखा है, "Wearing White 🤍 Waiting for gaslight 💡Hope you'll have a fright 👻But also a great night 📺So sit tight ⏰ #gaslight on 31st March on @disneyplushotstar". सारा अली खान के इस पोस्ट को कुछ ही देर में 3 लाख से भी अधिक लाइक्स आ गए हैं. फैन्स ने पोस्ट पर अलग-अलग रिएक्शन भी दिए हैं.

एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा है, "गोल्डन हार्ट वाली लड़की". तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, "ब्यूटीफुल फोटोज". एक और यूजर लिखते हैं, "गैसलाइट का प्रमोशन बहुत अच्छा किया". बता दें कि सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'गैसलाइट' में विक्रांत मेस्सी के साथ नजर आएंगी. फिल्म 31 मार्च को रिलीज हो रही है.