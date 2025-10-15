विज्ञापन

62 की उम्र में फिर दूल्हा बनना चाहता है ये दिग्गज एक्टर, दुल्हन के लिए निकाला इश्तिहार, खुद दहेज देने को तैयार

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा शादी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा इश्तिहार भी दिया है. होने वाली बीवी में वे क्या-क्या गुण चाहते हैं, आइए जानते हैं.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा को सिर्फ संजीदा किरदारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने कॉमेडी से भरे रोल्स से भी जाना जाता है. संजय मिश्रा ने कई ऐसी फिल्में की हैं, जिन्होंने फैंस को हंसाया और रुलाया दोनों हैं, लेकिन अब एक बार फिर अपने मस्तमौला अंदाज से वो फैंस को हंसाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नई फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है. संजय मिश्रा की नई फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है. पोस्टर शादी के लिए दूल्हे के इश्तिहार जैसा है, जिसमें दुर्लभ प्रसाद का बायोडेटा छपा है. 

दुर्लभ प्रसाद की लंबाई 5 फुट 8 इंच है, वो भी बिना जूतों के, रंग गेरुआ है, और वो खुद सामने से लड़की वालों को दहेज देंगे. दुर्लभ प्रसाद ने दुल्हन के लिए कुछ खूबियां लिखी हैं, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, देसी और विदेशी हर तरह की महिला चलेगी, बस महिला होनी चाहिए. इस पोस्टर को शेयर कर संजय मिश्रा ने लिखा, "टैग करें, शेयर करें और जीवनसंगिनी ढूंढने में दुर्लभ प्रसाद का साथ दें. दुल्हन खोज अभियान से जुड़िए, कौन जाने आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में प्यार भर दे." फैंस भी पोस्टर के कायल हो गए हैं और अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "करवाचौथ का उपवास भी रखोगे, ये नहीं लिखा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "वाह, शानदार पोस्टर के साथ फिल्म का इंतजार रहेगा.'' वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय मिश्रा 'सन ऑफ सरदार 2', 'भक्षक', 'पोस्टमैन', 'हीर एक्सप्रेस', 'संत तुकाराम', और '5 सितंबर' में देखे गए. अब एक्टर 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' लेकर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की है, जो अपने पिता की शादी कराना चाहता है. दरअसल संजय जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं, उनके घरवालों की डिमांड है कि भरा-पूरा परिवार होना चाहिए, खासकर घर में पहले से महिला मौजूद होनी चाहिए. ऐसे में एक्टर अपने ऑनस्क्रीन पिता की दूसरी शादी करवाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं.

बता दें कि संजय मिश्रा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपने फैंस के साथ पुरानी फोटोज को शेयर करते रहते हैं. शूटिंग के सेट से भी एक्टर फोटोज शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने 'घासीराम कोतवाल' नाटक को लेकर भी वीडियो शेयर की थी और अपने किरदार के बारे में बात की थी.

