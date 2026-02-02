विज्ञापन

इरफान खान को याद कर क्या बोल गए संजय मिश्रा, उन्हें देखते रहना ही...

संजय मिश्रा बहुत जल्द अपनी फिल्म वध 2 के साथ सिनेमाघरों में आने वाले हैं. इससे पहले वह NSD के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां बातचीत में इरफान खान को याद करते नजर आए.

नई दिल्ली:

वध 2, 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही स्पिरिचुअल सीक्वल फिल्मों में से एक, अपनी थिएट्रिकल रिलीज के करीब पहुंचती जा रही है और दर्शकों के बीच इसका उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. नीना गुप्ता और संजय मिश्रा जैसे दमदार कलाकारों के नेतृत्व में यह एक्टर-ड्रिवन फ्रैंचाइज ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों को बांधे हुए है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इमोशनल पल तब देखने को मिला, जब संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और कुमुद मिश्रा हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), नई दिल्ली पहुंचे. इस प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र होने के नाते, तीनों का छात्रों, फैकल्टी और थिएटर लवर्स ने बड़े ही प्यार और गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे यह विजिट सिनेमा, थिएटर और एक्टिंग के जश्न जैसी बन गई.

इस बातचीत के दौरान संजय मिश्रा ने एनएसडी में बिताए अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि सीनियर्स को देखकर ही उन्होंने कितनी अहम सीख हासिल की, खास तौर पर दिवंगत इरफान खान से. अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए मिश्रा ने कहा, “मुझे खुद नहीं पता कि एनएसडी में मैंने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, लेकिन मेरे पास इरफान भाई जैसे लोग थे. आप बस उन्हें देखते रह सकते थे. वीरेंद्र सक्सेना थे, अंकुर जी थे, रॉबिन दास आज यहीं सामने बैठे हैं और आप सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं. उन्हें देखना ही अपने आप में एक सीख थी. अनुप दा भी थे—ये ऐसे लोग थे जिन्हें आप लगातार ऑब्जर्व करते रहते थे. मुझे याद है, एक बार इरफान भाई को परफॉर्म करते हुए देखकर मेरे मन में आया, ‘ये आदमी एक्टिंग कब शुरू करेगा?' उस लेवल पर वो खेल रहे थे.”

उनकी बातों ने वहां बैठे सभी लोगों को गहराई से जोड़ लिया और यह साफ हो गया कि NSD में सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े कलाकारों को करीब से देखकर, उन्हें ऑब्जर्व करके ही असली समझ और हुनर मिलता था.

जसपाल सिंह संधू की लिखी और निर्देशित वध 2 में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में नजर आएंगे, जबकि फिल्म में ओरिजिनल की इमोशनल और फिलॉसॉफिकल गहराई बरकरार रखी गई है. लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.

56वें IFFI 2025 में हुई फिल्म की गाला प्रीमियर स्क्रीनिंग के बाद इसका बज और भी तेज हो गया, जहां जोरदार तालियों ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की सिनेमा की दुनिया में उनकी स्थायी दिग्गज पहचान को एक बार फिर साबित कर दिया. लव फिल्म्स की प्रस्तुति वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

