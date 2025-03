सना खान ने संभावना सेठ के साथ की जबरदस्ती बुर्का पहनाने की कोशिश? एक्ट्रेस बोलीं- मैं हिंदू हूं और...

शोबिज छोड़ चुकीं एक्ट्रेस सना खान रमजान के पाक महीने में विवादों में आ गई हैं. सना खान भले ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहती हैं. सना खान अब अपना एक पॉडकास्ट भी चलाती हैं. अपने पॉडकास्ट में सना खान टीवी कलाकारों को बुलाती हैं और उनसे खास चर्चा करती हैं. हाल ही में सना खान ने अपने पॉडकास्ट में अपनी दोस्त और टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ को बुलाया था. सना के पॉडकास्ट में संभावना सेठ बेहद टाइट ड्रेस पहनकर पहुंची थीं. यह देख सना ने संभावना को बुर्का पहनने की नसीहत दी थी. सना और संभावना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और नेटिजन्स को सना की यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई. इस बात के लिए सना को खूब ट्रोल होना पड़ रहा है. अब इस पर संभावना सेठ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.



क्या बोलीं संभावना सेठ?

एक्ट्रेस संभावना ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'मेरी और सना की चर्चा मजेदार थी, उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, यहां मेरे बढ़ते शारीरिक वजन को लेकर चर्चा हो रही थी, मेरे कपड़े शरीर पर टाइट दिख रहे थे और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, इस पर सना ने मुझसे कहा कि तुम खुद को ढकना पसंद नहीं करती, मैं समझती हूं रमजान से जुड़े पॉडकास्ट में शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, मैं अपनी चीजें खुद तय करती हूं, मुझे कोई भी बुर्का पहनने के लिए उकसा नहीं सकता है, और ना ही कोई मेरे कपड़ों को लेकर कुछ बोल सकता है, मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं कभी भी बुर्का नहीं पहन सकती, अगर मुझे पता होता कि सना को लोग ट्रोल करेंगे तो मैं यह वीडियो शेयर ही नहीं करती'.

This is the same Sana Khan who shaded #RubinaDilaik by saying that Sana feels ashamed of men who allow their wife to wear modern clothes and now this same Sana Khan is literally shaming Sambhava Seth into wearing Burqa? Is this secularism ? pic.twitter.com/lUIvHERjWt