पापा बनना चाहते हैं सलमान खान, दिल की बात शेयर कर बोले- पिता बनना चाहता हूं...जल्द बनकर रहूंगा

सलमान खान ने काजोल और ट्विकल खन्ना के साथ खास बातचीत में अपने दिल के राज खोले. भाईजान ने पिता बनने की ख्वाहिश जाहिर की.

नई दिल्ली:

सलमान खान की शादी को लेकर लंबे अरसे से सवाल किए जा रहे हैं. भाईजान शादी कब करेंगे, भाईजान घोड़ी कब चढ़ेंगे, भाईजान की दुल्हन कौन होगी ? अब भाईजान शादी करें या ना करें ये तो पूरी तरह से उन्हीं का फैसला है लेकिन उन्होंने शादी से पहले एक ऐसी इच्छा जताई है जिसने साबित कर दिया है कि वह अपना एक परिवार चाहते हैं. सलमान खान की ये चाहत काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ बातचीत में सामने आई.

रीना दत्ता से तलाक के दौरान सलमान से हुई आमिर की दोस्ती

प्राइम वीडियो के नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले एपिसोड में बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे, सलमान खान और आमिर खान नजर आएंगे. एपिसोड में आमिर ने अपनी और सलमान की दोस्ती के बारे में खुलकर बात की. आमिर ने बातचीत में बताया कि उनकी और सलमान की दोस्ती तब शुरू हुई, जब सलमान उनके घर डिनर के लिए आए थे. आमिर ने बताया, "जब मैं अपनी पहली पत्नी रीना से तलाक के दौर से गुजर रहा था, तब सलमान पहली बार मेरे घर पर आए थे. उस दिन से मेरी और उनकी दोस्ती अच्छी हो गई. उससे पहले मुझे लगता था कि सलमान समय पर नहीं आते, खासकर 'अंदाज अपना-अपना' की शूटिंग के दौरान, जिससे हमें परेशानी होती थी."

पहले सलमान को लेकर जजमेंटल थे आमिर

आमिर ने यह भी स्वीकार किया कि वे पहले सलमान के प्रति बहुत आलोचनात्मक थे. उन्होंने कहा, "मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शुरू में मैं सलमान के बारे में बहुत जजमेंटल था. मैं बहुत सख्त था." वहीं, शो के दौरान सलमान ने भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया, "जब पार्टनर एक-दूसरे के साथ ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो मतभेद शुरू हो जाते हैं. दोनों को कहीं न कहीं दिक्कतें होने लगती हैं. मेरा मानना है कि पार्टनर को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में एक-दूसरे का साथ भी देना चाहिए."

इसके बाद आमिर ने जब उनसे रिलेशन के बारे में पूछा, तो सलमान ने इसका जवाब देते हुए कहा, "अगर रिश्ता नहीं चला, तो नहीं चला. अगर इन सब में कोई दोषी है, तो वो मैं हूं."

सलमान खान बनना चाहते हैं पापा

इसके अलावा सलमान ने पिता बनने की इच्छा भी जाहिर की और कहा, "अब मैं एक पिता बनना चाहता हूं, वो मैं जल्द ही बनकर रहूंगा." बता दें कि 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की मेजबानी ट्विंकल खन्ना और काजोल कर रही हैं. यह शो 25 सितंबर से दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा. हर गुरुवार को नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. इसमें विक्की कौशल, कृति सेनॉन, आलिया भट्ट, करण जौहर, गोविंदा, चंकी पांडे और कई मेहमान नजर आएंगे.

