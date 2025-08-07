विज्ञापन

'काश आप ये देख पातीं' 500 करोड़ी फिल्म देने वाले अहान पांडे ने सैयारा को किया इस शख्स को डेडिकेट

सैयारा एक्टर अहान पांडे ने फिल्म की कामयाबी को दादी के नाम किया है. वहीं एक इमोशनल मैसेज फैंस के साथ शेयर किया ह. 

Read Time: 2 mins
Share
'काश आप ये देख पातीं' 500 करोड़ी फिल्म देने वाले अहान पांडे ने सैयारा को किया इस शख्स को डेडिकेट
सैयारा एक्टर अहान पांडे ने दादी को समर्पित की फिल्म
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे की फिल्म ‘सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अहान पांडे इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं और उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों का आभार व्यक्त करते हुए लिखा, “कभी ये नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा, दादी मुझे हमेशा राज बुलाती थीं, काश वो आज कृष को देख पातीं, भगवान से हमेशा ये कहता था कि दुनिया अगर पसंद नहीं भी करेगी तो, मुझे पता था…सितारों में सितारा, एक तन्हा तारा मेरी दादी…वहां से देख कर मुझे जरूर मुस्कुराएंगी. ये सिर्फ आपके लिए है, दादी.”

इस पोस्ट में उन्होंने ‘सैयारा' मूवी से अपनी और अनीता पड्डा की फोटो शेयर की है. एक्टर ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होगा. एक्टर ने लिखा, “लेकिन मैं जानता हूं कि इस पल मैं अपने शरीर में प्यार की सिहरन महसूस कर रहा हूं. मैं ये हर एक के लिए महसूस कर रहा हूं. मैं इसे हमेशा-हमेशा के लिए महसूस करता रहूंगा. मैं वादा करता हूं कि मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, दोगुना अच्छा बनूंगा, और यह सब आप सभी के लिए करूंगा, लेकिन साथ ही अपने अंदर के बच्चे के लिए भी करूंगा, उस बच्चे के लिए जो बहुत ही चुलबुला है."

उन्होंने आगे जिंदगी के फलसफे को एक बच्चे के जरिए परिभाषित किया. लिखा, “हम सभी के अंदर वो बच्चा होता है, मुझमें भी है. वो बच्चा जो स्टेज पर जाने से घबराता था, वो बच्चा जो हमेशा कहता था कि वो नहीं कर सकता. उम्मीद करता हूं कि आप सभी उस बच्चे को खुश रखते होंगे क्योंकि आपके अंदर का वो बच्चा इसका हकदार है. इस चमत्कार के लिए धन्यवाद. काश मैं आप सभी को एक-एक कर गले लगा पाता. तेरे बिना तो कुछ न रहेंगे.” 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saiyaara, Saiyaara Actor, Ahaan Pandey, Ahaan Pandey Film, Ahaan Pandey Latest Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com