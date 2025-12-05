रशियन फिल्म फेस्टिवल 2025: दिल्ली में लौट रहा है सिनेमा का रूसी जश्न, 2 से 7 दिसंबर तक

दिल्ली वालों तैयार हो जाइए! रशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 एक बार फिर धमाकेदार अंदाज़ में वापस आ रहा है. इस बार फेस्टिवल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, रंगीन और मजेदार होने वाला है.

तारीख: 2 से 7 दिसंबर 2025

स्थान: PVR प्लाज़ा, कनॉट प्लेस

इस बार छह देशों की 12 शानदार फिल्में दिखाई जाएंगी – रूस, बेलारूस, सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की. सभी फिल्में अपनी मूल भाषा में होंगी, लेकिन अंग्रेज़ी सबटाइटल्स के साथ, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके.

खास मेहमान भी आ रहे हैं! रूस के पॉपुलर एक्टर किरिल कुज़नेत्सोव (फिल्म ‘August' से) और इरीना पावटोवा (फिल्म ‘Rowing for Gold' से) दिल्ली आएंगे और दर्शकों से मिलेंगे.

क्या-क्या होगा फेस्टिवल में?

- 12 शानदार फिल्में

- हर फिल्म के बाद एक्टर्स और डायरेक्टर्स से सवाल-जवाब

- रेड कार्पेट, फोटो ज़ोन और इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट स्पॉट

- इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग ज़ोन

टिकट अभी से बुक करें!

Paytm और BookMyShow पर टिकट उपलब्ध हैं. रूसी सिनेमा की जादुई दुनिया, शानदार कहानियाँ और दो देशों की दोस्ती का जश्न – सब कुछ एक साथ! इस बार दिल्ली में सिनेमा का असली मायने में ‘इंटरनेशनल' होने वाला है. जल्दी टिकट बुक करें, सीटें जल्दी भर जाएंगी!

