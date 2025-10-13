विज्ञापन

नीले पड़े पांव, सूजन से हुए बेहाल, टूट गया पूरा शरीर, 10 दिन में 500 करोड़ कमा बना भारत का हीरो नंबर-1

ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार रोकने वाला कोई नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
नीले पड़े पांव, सूजन से हुए बेहाल, टूट गया पूरा शरीर, 10 दिन में 500 करोड़ कमा बना भारत का हीरो नंबर-1
कंतारा चैप्टर-1 की मेकिंग के दौरान ऋषभ शेट्टी ने की जीतोड़ मेहनत
Social Media
नई दिल्ली:

"कंतारा: चैप्टर 1" में ऋषभ शेट्टी को हम सभी ने बहुत पसंद किया, लेकिन हमने उन सभी मुश्किलों को नहीं देखा जो इस सैंडलवुड स्टार को इस फिल्म को बनाने के दौरान पर्दे के पीछे झेलनी पड़ी. सोमवार (13 अक्टूबर) को ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने सूजे हुए पैर दिखाए जो उन्हें "कंटारा: चैप्टर 1" के क्लाइमेक्स सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुआ था.

यह खुलासा करते हुए कि उन्होंने थके हुए शरीर के साथ क्लाइमेक्स शूट किया था, कन्नड़ एक्टर ने लिखा, "यह क्लाइमेक्स शूटिंग के दौरान की बात है, सूजा हुआ पैर, थका हुआ शरीर... लेकिन आज, क्लाइमेक्स कुछ ऐसा बन गया है जिसे लाखों लोग देखते हैं और सराहते हैं. यह केवल उस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है जिस पर हम विश्वास करते हैं. हमारा सपोर्ट करने वाले सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद..."

इससे पहले, ऋषभ ने "कंतारा: चैप्टर 1" की कहानी को अंतिम रूप देने में लगे ड्राफ्ट की संख्या का खुलासा किया था. आईएएनएस से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रीक्वल की फाइनल स्टोरीबोर्ड तैयार करने में 15-16 ड्राफ्ट लगे, जिसमें हर टॉपिक शामिल था जिसे मेकर्स शामिल करना चाहते थे.

यह पूछे जाने पर कि क्या 7-8 ड्राफ्ट थे या उससे ज्यादा, उन्होंने बताया, "नहीं, मुझे लगता है 15-16 ड्राफ्ट. हां यह लगभग 15-16 का नैरेशन है. इसलिए मैं कहूंगा कि वे 15-16 नैरेशन ड्राफ्ट थे."

ऋषभ ने आईएएनएस को बताया, "पहले पार्ट में, हमने ज्यादा ड्राफ्ट नहीं लिखे थे. हमने 3-4 ड्राफ्ट लिखे और 3-4 महीनों में लिखना पूरा कर लिया और सीधे शूटिंग शुरू कर दी. यह बहुत आसान था. जब हमने प्रीक्वल बनाया तो हमने चर्चा शुरू की. हमने शिव के पिता की कहानी से शुरुआत की, हमने उस स्क्रिप्ट को पूरा किया, बाउंड स्क्रिप्ट तैयार थी. हालांकि बाद में हमें समझ आया कि पहले पार्ट में एक बैकस्टोरी की जरूरत है, इसलिए हमने सोचा, 'चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, इसे एक शुरुआत के रूप में रखते हैं, इसे एक किंवदंती के रूप में नहीं रखते'".

उन्होंने आगे बताया, "हमने इसे पूरा किया और फिर यह एक पूरी स्क्रिप्ट बन गई, तब हमें समझ आया कि हम इसे एक छोटे से हिस्से में नहीं कह सकते, यह एक पूरी बैकस्टोरी है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rishab Shetty, Kantara Chapter 1, Kantara Chapter 1 Box Office Collection, Rishab Shetty BTS Photos, Rishab Shetty Age, Rishab Shetty Net Worth, Who Is Rishab Shetty, Rishab Shetty Movies, Kantara In Hindi, Rishab Shetty Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com