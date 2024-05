साउथ के सुपर स्टार ने स्टेज पर एक्ट्रेस के साथ पार की हदें, नकुल मेहता बोले- बेहूदा...

तेलुगु एक्टर और नेता नंदमुरी बालकृष्णन इस वक्त अपनी एक हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. उन्होंने एक लड़की के साथ जिस तरह का बर्ताव किया उससे सोशल मीडिया यूजर्स आग बूबला हो गए. नंदमुरी ने जाने क्या सोचकर ऐसा किया लेकिन उन्हें यकीन नहीं होगा कि उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले लोग, उनके फैन्स कहलाने वाले लोग उनके इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेंगे. आपको जानकर हैरानी होगी साउथ के बड़े स्टार और नामी पर्सनैलिटी कहे जाने वाले नंदमुरी ने स्टेज पर भरी भीड़ में एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया. यही नहीं, टीवी एक्टर नकुल मेहता ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया है, 'किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ा. किसी को भी नहीं. बहुत ही बेहूदा.'

Not one person expressed their discomfort. Not one. Ridiculous behaviour by the gent. https://t.co/a9hUP7fFxQ

NBK ने लड़की को मारा धक्का

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि स्टेज पर कई लोग पहले से मौजूद थे. इसके बाद नंदमुरी स्टेज पर आते हैं और लोगों को दोबारा से आगे पीछे करने लगते हैं. इस बीच वो साइड में खड़ी लड़की को धक्का मारते हैं. पहले तो लड़की बेहद डर जाती है इसके बाद सिचुएशन को संभालने के लिए हंसने लगती है. अब एक तरह से देखा जाए तो उसके पास और कोई चारा नहीं था.

The most uncouth fellow... Sadly women actors have to put up and pretend to laugh it off fearing loss of opportunities. And he is a lawmaker too. The reaction of the crowd tells everything about the Telugu society https://t.co/IiVKrlNjF6