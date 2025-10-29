1000 फिल्में करने वाला एक्टर, कॉमेडियन की लिस्ट में नंबर वन, 500 करोड़ नेटवर्थ के साथ है सबका फेवरेट

Richest Comedian of India: क्या आपको लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड के कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन ही सबसे अमीर होते हैं? तो जरा ठहरिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जान लीजिए कि कपिल शर्मा या उनके जैसे कई कॉमेडियन सबसे अमीर कॉमेडियन नहीं है. क्योंकि साउथ सिनेमा में एक ऐसा चेहरा है जिसने अपने हाव भाव, एक्सप्रेशन्स और कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया और आज उनकी नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपये बताई जाती है. हम बात कर रहे हैं भारत के असली कॉमेडी किंग कहे जाने वाले ब्रह्मानंदम की.

लेक्चरर से लेजेंड तक का सफर

आंध्र प्रदेश के सतीनपल्ली में जन्मे ब्रह्मानंदम का बचपन आम परिवार में बीता. शुरुआत में वो एक कॉलेज में संस्कृत के लेक्चरर थे. लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो सिनेमा की दुनिया में आ गए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1980 के दशक में उन्होंने तेलुगु फिल्मों में कदम रखा और धीरे धीरे कॉमेडी का चेहरा बन गए.

उनका अंदाज इतना अलग था कि सीन में आते ही हॉल में ठहाके गूंज उठते थे. उन्होंने रेडी, गोकुडू, रेस गुर्रम, मनी, मनमढुकू जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और लगभग हर बड़े साउथ स्टार के साथ पर्दा साझा किया. दर्शक सिर्फ उनके डायलॉग्स ही नहीं. बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशन्स और अनोखी बॉडी लैंग्वेज पर भी फिदा हो गए.

भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन

ब्रह्मानंदम ने सिर्फ हंसी नहीं दी, बल्कि साबित किया कि कॉमेडी भी स्टारडम का दूसरा नाम हो सकता है. उनकी मेहनत और पॉपुलैरिटी ने उन्हें करोड़ों की कमाई का मालिक बना दिया. आज उनकी संपत्ति 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आंकी जाती है. फिल्मों के अलावा, वो टीवी शो और विज्ञापनों से भी बड़ी कमाई करते हैं. सोशल मीडिया पर भी ब्रह्मानंद के चेहरे वाले मीम्स और रील्स हमेशा ट्रेंड में रहते हैं. उनकी हर झलक फैंस के चेहरों पर मुस्कान ले आती है.