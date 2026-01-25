विज्ञापन

गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई 7 फिल्मों ने खूब की बॉक्स ऑफिस पर कमाई, बॉर्डर 2 तोड़ पाएगी रिकॉर्ड?

गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन इन सात फिल्मों ने अपनी कमाई से अलग ही करिश्मा किया है.

रिपब्लिक डे पर रिलीज हुई इन 7 फिल्मों ने की खूब मोटी कमाई
नई दिल्ली:

हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के मौके पर फिल्में रिलीज हुईं. इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सनी देओल की 28 साल पुरानी फिल्म बॉर्डर की सीक्लव बॉर्डर 2 रिलीज हुई है, जिसने अपनी रिलीज का फायदेमंद पहला दिन पूरा कर लिया है. हॉलीडे वीकेंड पर फिल्में ज्यादा कलेक्शन करती हैं. ऐसे में बात करेंगे उन 7 बॉलीवुड फिल्मों की जो गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई और अपनी कमाई से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा डाला. इसमें नई से लेकर पुरानी फिल्म तक शामिल हैं.

बैंडिट क्वीन

बैंडिड क्वीन एक बायोपिक ड्रामा फिल्म हैं, जो फूलन देवी के जीवन पर बेस्ड है. फिल्म में सीमा बिस्वास फूलन देवी के रोल में नजर आईं. फिल्म 26 जनवरी 1996 को रिलीज हुई थी और फिल्म ने 13.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 20.67 करोड़ रुपये का है. फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.

रंग दे बसंती

आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी, कुणाल कपूर और सिद्धार्थ स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म रंग दे बसंती इस 26 जनवरी को अपनी रिलीज के 20 साल पूरे कर लेगी. साल 2006 में रिलीज हुई ये एक सुपरहिट फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड 96.90 करोड़ रुपये कमाए थे. भारत में इसका कलेक्शन 53.08 करोड़ रुपये का था.

बेबी
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेबी 23 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी. बेबी ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे. बेबी ने भारत में 95.57 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 142.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

काबिल

एक्टर ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर 2017 में रिलीज हुई थी. 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने 100 से 120 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

रईस
साल 2017 में शाहरुख खान की फिल्म रईस भी रिलीज हुई थी. शाहरुख के गिरते फिल्मी करियर को रईस ने कई हद तक संभाला था. फिल्म ने भारत में 191 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड तकरीबन 300 करोड़ रुपये कमाए थे.

पद्मावत

लंबे विवाद के बाद रिलीज हुई दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पद्मावत सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 585 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, भारत में इसका नेट कलेक्शन 302.15 करोड़ रुपये का था.

पठान

आखिर में, शाहरुख खान की बॉलीवुड में वापसी करवाने वाली फिल्म पठान साल 2023 में 25 जनवरी को रिलीज हुई थी. कल पठान की रिलीज को 3 साल हो जाएंगे. पठान ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

