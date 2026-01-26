Republic Day 2026 Celebs Wishes LIVE: 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस साल 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने की याद दिलाता है. इस अवसर पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, दिल्ली में भव्य परेड निकलती है, सैनिकों की शौर्य-गाथा और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं. यह लोकतंत्र, एकता और संवैधानिक मूल्यों का उत्सव है. हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है. ऐसे में 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया के सितारे नजर आ रहे हैं.

Republic Day 2026 Celebs Wishes LIVE | गणतंत्र दिवस 2026 की सेलेब्स दे रहे हैं बधाई