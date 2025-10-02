विज्ञापन

लाल साड़ी, लाल-लाल चूड़ियां...मां दुर्गा के पंडाल में धुनुची डांस करती दिखीं नायरा बनर्जी, फैन्स कर रहे तारीफ

नायरा सोशल मीडिया क्वीन हैं, दुर्गा पूजा में धुनुची नाच करतीं नजर आईं नायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

नायरा बनर्जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
नई दिल्ली:

दुर्गा पूजा का माहौल हो और धुनुची डांस के वीडियो देखने को ना मिलें ऐसा कैसे हो सकता है. यूं तो देशभर के पंडालों से वीडियो और फोटोज देखने को मिलते हैं लेकिन मुंबई से आने वाले वीडियोज में एक्ट्रेसेज के असली डांसिंग जौहर सामने आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस नायरा दुर्गा मां के पंडाल में अपने करीबियों के साथ धुनुची डांस करती नजर आ रही हैं. लाल साड़ी में सजीं नायरा काफी खूबसूरत लग रही हैं. उनके हाथ में धुनुची है और उसे बड़े ही संभालते हुए वो आराम से डांस कर रही हैं. 

कौन हैं नायरा बनर्जी?

नायरा बनर्जी का असली नाम माधुरीमा हैं. नायरा ने कानून की डिग्री ली, लेकिन एक्टिंग को लेकर ऐसा जुनून था कि अपने करियर को एक नई दिशा दी. साल 2007 में टीवी डेब्यू ‘श्शश…फिर कोई है' से, फिर तेलुगु-कन्नड़ फिल्मों में शुरुआत की और इन्हें काफी पसंद किया गया. साउथ में नायरा ने ‘सरदागा कसेउ', ‘सवारी 2' जैसी हिट्स दीं.

नायरा ने बॉलीवुड में ‘वन नाइट स्टैंड' से धमाल मचाया. टीवी पर ‘दिव्या दृष्टि' और ‘पिशाचिनी' में लीड रोल्स से घर-घर मशहूर हुईं. 2023 के ‘खतरो के खिलाड़ी 13' में अपना एडवेंचरस साइड दिखाई. ‘बिग बॉस 18' में एंट्री ली तो फिर चर्चा में रहीं. नायरा सोशल मीडिया क्वीन हैं, दुर्गा पूजा में धुनुची नाच करतीं नजर आईं नायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. नेट वर्थ की बात करें तो नायरा की नेट वर्थ करीब दो करोड़ रुपये बताई जाती है.


 

