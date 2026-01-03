विज्ञापन

'बैड बॉय' से मिली पहचान, अपनी आदतों से मजबूर इस एक्टर का खत्म हुआ करियर, 22 साल छोटी लड़की से अफेयर और विवादों से नाता

हिंदी सिनेमा में हर कोई पर्दे पर हीरो बनकर चमकना चाहता है, लेकिन कुछ अभिनेता साइड रोल कर अपनी पहचान बना लेते हैं. ऐसे ही एक अभिनेता रहे आदित्य पंचोली, जो आज सिनेमाई पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर पुरानी फिल्मों से जुड़ी यादों को ताजा करते रहते हैं.

इस एक्टर को 'बैड बॉय' से मिली पहचान
हिंदी सिनेमा में हर कोई पर्दे पर हीरो बनकर चमकना चाहता है, लेकिन कुछ अभिनेता साइड रोल कर अपनी पहचान बना लेते हैं. ऐसे ही एक अभिनेता रहे आदित्य पंचोली, जो आज सिनेमाई पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर पुरानी फिल्मों से जुड़ी यादों को ताजा करते रहते हैं. अभिनेता 4 जनवरी को अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे. लंबी कद-काठी, गोरा चेहरा और आकर्षक पर्सनैलिटी के साथ आदित्य ने टीवी और हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. उनका चेहरा चॉकलेटी था और उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में भूमिका अदा की.आदित्य हिंदी सिनेमा में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने कई नकारात्मक किरदार भी अदा किए. फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी इमेज 'बेड बॉय' जैसी ही थी.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदित्य पंचोली अपने शुरुआती करियर में फिल्मों और काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि कुछ ही फिल्में करने के बाद सफलता उनके सिर चढ़ गई थी. टीवी शो ‘शहादत' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आदित्य ने हमेशा इंडस्ट्री में अपने तौर-तरीके से काम किया और यही कारण था कि उनको लेकर हमेशा निगेटिव अफवाहें फैलती थीं. आदित्य ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्मों में पहला ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो मिल जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं. उन्होंने कहा था, “पहले मैं ब्रेक चाहता था, काम मिलने के बाद मैं अपनी मस्ती और अपने तरीके से सेट पर काम करता था. मैं इंडस्ट्री के बाकी लोगों के जैसा दोगला नहीं था. काम मिलने लगा और मैंने शुरुआती फिल्में पूरे दिल से नहीं की थीं. लगता था कि काम मिल रहा है, अच्छा पैसा है, और क्या चाहिए? मस्ती बराबर होनी चाहिए.”

उन्होंने आगे बताया कि समय बीतने के साथ समझ आया कि काम कितना जरूरी होता है. सबसे बड़ी मस्ती ही काम है और यही किसी भी अभिनेता के लिए उसका जीवन है. 90 के दशक में आदित्य उस वक्त की मैग्जीन का हॉट टॉपिक हुआ करते थे क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें लेकर ही खबरें छापी जाती थीं, जो निगेटिव होती थीं. हालांकि कभी भी आदित्य को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा लेकिन उनका करियर जरूर प्रभावित हुआ. इस समस्या से निपटने के लिए उस वक्त आदित्य ने बाकी कुछ स्टार्स के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन भी किया था.

बता दें कि आदित्य ने अपने करियर में सभी बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है, चाहे वे शाहरुख खान हों, अक्षय कुमार हों, अमिताभ बच्चन हों, धर्मेंद्र हों, या फिर अमरीश पुरी. उन्होंने 1986 में आई फिल्म ‘सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा' से डेब्यू किया लेकिन असल पहचान 1990 में आई 'सैलाब', 1991 में आई 'साथी', 1992 में आई 'तहलका', 1994 में आई 'आतिश', और 1997 में आई 'यस बॉस' से मिली थी.

