RCB Win: पंजाब किंग्स पर आरसीबी की विराट जीत, फिल्मी सितारों ने यूं जताई खुशी

Royal Challengers Bengaluru Win IPL 2025: विराट कोहली की टीम आरसीबी (RCB) ने आईपीएल 2025 के फाइनल में जीत हासिल कर ली है. आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी का मुकाबला प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) से था. मुकाबले की शुरुआत में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वहीं आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए पंजाब किंग्स को 191 रनों का शानदार टारगेट दिया था. प्रीति जिंटा की टीम इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाई. पंजाब किंग्स की हार और आरसीबी की जीत को लेकर कई फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है.

यहां पढ़ें आरसीबी की जीत पर फिल्मी सितारों के रिएक्शन:-

THE WAIT IS OVER . “Ee sala cup namde!” At last! ❤️

We've been waiting for this day for 18 years.

A big, big congratulations to RCB! ❤️

Congratulations RCB , Finally won their first IPL trophy, so happy for @imVkohli bhai.❤️#IPLFinal

Well done, @RCBTweets! A thrilling end to a season full of surprises.@imVkohli, you have carried this dream for years and tonight, the crown truly suits you. #KingKohli 👑



Expecting a strong comeback from @ChennaiIPL next season.#IPLfinal #IPL2025 #RCBvPBKS pic.twitter.com/sOLvpS21rU — M.K.Stalin (@mkstalin) June 3, 2025



रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम आज यहां जब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के फाइनल में आमने-सामने होंगी तो उनका लक्ष्य खिताब जीतने पर होगा. दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया है और दोनों टीम खिताबी जीत की दावेदार है. सभी की निगाहें हालांकि हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली पर टिकी रहेंगी जो शुरू से आरसीबी से जुड़े होने के बावजूद अभी तक अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन नहीं बना पाए हैं.