रणवीर सिंह ने 'छोटी दीपिका' का शेयर किया Video, बोले- लीला जैसी कोई नहीं

रणवीर सिंह बच्ची के वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, "Leela jaisi koi nahi! 😄 Check out this mini version of you! @deepikapadukone Love the expressions! ❤️ #chotideepika" यानी "लीला जैसी कोई नहीं!!! अपने इस मिनी वर्जन को देखो. एक्सप्रेशन से प्यार हो गया है". रणवीर सिंह के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट में अपनी पत्नी यानी दीपिका पादुकोण को टैग भी किया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची ने ठीक वैसा ही गेटअप लिया है, जैसा फिल्म 'रामलीला' में दीपिका पादुकोण का था. बच्ची इस वीडियो में जिस तरह से एक्टिंग कर रही है, उसे देखने के बाद आप भी इसे बॉलीवुड की फ्यूचर सुपरस्टार कहने लगेंगे.

रणवीर के इस पोस्ट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, "एपिक", तो एक अन्य यूजर लिखते हैं, "यह बच्ची बहुत क्यूट और टैलेंटेड है". बता दें कि रणवीर और दीपिका साल 2013 की फिल्म रामलीला में एक साथ नजर आए थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था.

