रितिका भवनानी रणवीर सिंह की बड़ी बहन हैं. उनका जन्म 5 अगस्त, 1983 को मुंबई में हुआ था. वह एक एनिमल लवर हैं. उनके दादा-दादी, चांद बर्क और सुंदर सिंह भवनानी, कराची से मुंबई आ गए  थे.

धुरंधर रणवीर सिंह की बहन की खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- भाभी दीपिका पादुकोण से जरा भी नहीं कम
दीपिका पादुकोण से कम खूबसूरत नहीं है उनकी ननद
नई दिल्ली:

अपने शानदार और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले रणवीर सिंह बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर्स में से एक हैं. रणवीर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में है. रणवीर के बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण से शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर की एक बड़ी बहन है जो दीपिका पादुकोण जितनी ही खूबसूरत हैं. हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं.

रितिका भवनानी रणवीर सिंह की बड़ी बहन हैं. उनका जन्म 5 अगस्त, 1983 को मुंबई में हुआ था. वह एक एनिमल लवर हैं. उनके दादा-दादी, चांद बर्क और सुंदर सिंह भवनानी, कराची से मुंबई आ गए  थे.

दीपिका के साथ गहरा रिश्ता

अपने भाई के उलट, रितिका को प्राइवेट ज़िंदगी पसंद है और वह मीडिया से दूर रहती हैं. वह अपने परिवार, रणवीर और अपनी भाभी दीपिका पादुकोण के साथ एक मजबूत रिश्ता शेयर करती हैं.

रितिका को अक्सर उनके साथ अलग-अलग इवेंट्स में देखा जाता है, जो उनके बीच मजबूत पारिवारिक रिश्ते को दिखाता है. रितिका रणवीर और दीपिका की नवजात बच्ची से मिलने अस्पताल गई थीं, जो दिखाता है कि वे एक-दूसरे के साथ गहरा रिश्ता शेयर करते हैं.

रणवीर की छोटी मां

जब रणवीर USA में पढ़ाई कर रहे थे, तो रितिका उन्हें रक्षा बंधन पर चावल का एक छोटा पैकेट और कुछ पैसे भेजती थीं. वह उनके साथ काफी मजबूत रिश्ता शेयर करती हैं. दरअसल, एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि रितिका उनकी बहन नहीं बल्कि उनकी 'छोटी मां' हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस रणवीर की खूबसूरत पत्नी, दीपिका पादुकोण हैं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Ranveer Singh S Sister, Ranveer Singh
