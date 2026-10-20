दुआ की छोटी बहन को मिला खास नाम, दीपिका-रणवीर ने दशहरे पर किया खुलासा, मां शक्ति से है कनेक्शन

दशहरे के शुभ अवसर पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक साझा पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी बेटी का नाम ‘देवी पादुकोण सिंह' बताया. इस खास मौके पर दोनों ने अपने परिवार की एक प्यारी-सी तस्वीर भी प्रशंसकों के साथ साझा की. इस खूबसूरत तस्वीर में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, उनकी बड़ी बेटी दुआ और उनकी नवजात बेटी नजर आ रही हैं. तस्वीर के साथ कपल ने एक भावुक संदेश भी लिखा, “प्यार और खुशियों से भरपूर... 🧿 देवी पादुकोण सिंह 🧿”

दशहरे पर बेटी का नाम किया रिवील

दशहरे के मौके पर अपनी बेटी का नाम बताना इस घोषणा को और भी खास बनाता है. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. यह त्योहार देवी शक्ति का सम्मान करने का भी अवसर है. भारतीय संस्कृति में ‘देवी' नाम का विशेष महत्व है. यह नाम ईश्वर के दिव्य स्वरूप, शक्ति, सुंदरता, गरिमा और नारी शक्ति का प्रतीक है.

इस घोषणा के साथ दीपिका और रणवीर ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत का जश्न मनाया. उनके बढ़ते परिवार में आई नई खुशियां और प्यार इस खास पल को और भी यादगार बना रहे हैं. तस्वीर में उनकी बड़ी बेटी दुआ अपनी छोटी बहन का प्यार से स्वागत करती नजर आ रही हैं, वहीं दीपिका और रणवीर अपनी नवजात बेटी के साथ इस अनमोल पल को संजोते दिख रहे हैं.

फैंस ने लुटाया प्यार

यह घोषणा दशहरे की शुभ भावना, देवी शक्ति के आशीर्वाद और माता-पिता बनने की खुशियों को एक साथ जोड़ती है. देवी पादुकोण सिंह के परिवार में आने से दीपिका और रणवीर की खुशियां और बढ़ गई हैं. यह खास मौका कपल और उनके प्रशंसकों के लिए और भी यादगार बन गया है.

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