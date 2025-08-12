विज्ञापन

गुलाबी साड़ी और टुकटुक की सवारी, 300 फिल्में करने के बाद अब क्या बन गई ये एक्ट्रेस?

फिल्मों के अलावा ये एक्ट्रेस ओटोटी वेब सीरीज और रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं और वो भी खतरनाक स्टंट करते हुए.

रानी चटर्जी का नया अंदाज
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी के पास एक से एक बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन वह उन्हीं फिल्मों को चुनती हैं जिनमें उनका किरदार सशक्त हो. ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों चर्चा में है, जिसका नाम है 'इमरती दीदी,' जिसकी शूटिंग का वीडियो अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर शूटिंग से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें रानी अपने को स्टार्स के साथ नजर आ रही हैं. क्लिप देखकर फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि यह सीन घर से छोड़े जाने का है. वीडियो के बैकग्राउंड पर जूही-शाहरुख की फिल्म 'भूतनाथ' का गाना 'समय का पहिया चलता है' ऐड किया है.

इससे पहले भी अभिनेत्री ने फिल्म 'इमरती दीदी' की शूटिंग की जानकारी अपने फैंस से साझा की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह बालों को संवारते, तो कभी अलग-अलग एक्सप्रेशन के साथ डांस करती नजर आ रही थी. रानी ने इसके कैप्शन में लिखा था, "इमरती ने भी ट्रेंड फॉलो कर लिया, मेरी नई फिल्म का नाम इमरती है जिसकी शूटिंग शुरू कर रही हूं."

लुक की बात करें, तो अभिनेत्री साधारण से सूट में हैं और हेयर स्टाइल भी सादा है. उन्होंने चोटी बना रखी है. फैंस को अभिनेत्री का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है. एक्ट्रेस के करियर की बात करें तो रानी ने साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से अभिनय की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें 'देवरा बड़ा सतावेला', 'रानी नंबर 786', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन टूटे ना', 'चोर मचाए शोर' जैसी फिल्में शामिल हैं.

रानी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वह रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में खतरनाक स्टंट करती दिखी थीं और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मस्तराम' का भी हिस्सा रही हैं.

