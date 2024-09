रणबीर कपूर ने पूरी कर ली रामायण की शूटिंग, इंटरनेट पर वायरल हुई ये तस्वीरें

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पिछले काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म भारतीय महाकाव्य का फिल्म वर्जन है जो दो पार्ट में बनने वाली है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणबीर कपूर ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन में है. इसमें फिलहाल VFX का काम चल रहा है. एक एक्स पेज ने रणबीर की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे पर्पल कलर की हुडी और कैप पहने हुए हैं. जबकि पोस्ट में एक दूसरी तस्वीर में क्रू मेंबर्स सेट पर भाग 1 के पूरा होने का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

wrap it up and let the colors unfold #Ramayana pic.twitter.com/T5FevvqoiL