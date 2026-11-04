रामायण के सेट पर कैसा था राम बने रणबीर कपूर का बर्ताव, कोस्टार ने बताई सेट की सच्चाई

नितेश तिवारी की 'रामायण' में माता कौशल्या का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने रणबीर कपूर को दो बिल्कुल अलग-अलग किरदारों में देखा है. संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' में उन्होंने रणबीर की सास का रोल किया था. इस फिल्म में रणबीर ने रणविजय सिंह का एग्रेसिव किरदार निभाया था. अब 'रामायण' में वे फिर से उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, जहां रणबीर श्री राम के किरदार में हैं. दोनों किरदारों में रणबीर की एक्टिंग को करीब से देखने के बाद, इंदिरा का कहना है कि उनका यह बदलाव वाकई कमाल का है.

दोनों किरदारों के बीच के फर्क के बारे में बात करते हुए, इंदिरा ने बताया कि कैसे 'एनिमल' में रणबीर पूरी तरह से रणविजय सिंह की पर्सनैलिटी में ढल गए थे. उन्होंने कहा, "मुझे याद है कि 'एनिमल' में उन्होंने पूरी तरह से रणविजय सिंह के रवैये को अपना लिया था. वे सेट पर उसी रवैये के साथ आते थे और उसी एनर्जी के साथ एक्टिंग करते थे. पूरी फिल्म के दौरान उनका रवैया ऐसा था जैसे उन्हें किसी बात की परवाह ही न हो, और उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी उसी हिसाब से बदल लिया था."

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इंदिरा ने कहा, 'रामायण' के सेट पर उनसे मिलना उनके लिए एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था. उन्होंने बताया, जब मैं 'रामायण' के सेट पर उनसे मिली तो मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, 'हे भगवान, कितना बड़ा चेंज!' उन्होंने मुझसे कहा, 'हेलो मैम, कैसी हैं आप?' और मैं सोच में पड़ गई, 'क्या? क्या यह वही इंसान है जिससे मैं मिल रही हूं?' दोनों किरदारों में रणबीर को देखने के बाद इंदिरा ने इस फर्क को "जमीन-आसमान का फर्क" बताया.

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उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें 'एनिमल' में रणविजय सिंह के रोल में देखा है और अब 'रामायण' में श्री राम के किरदार में. इन दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है. 'एनिमल' जैसी फिल्म से श्री राम के किरदार तक का इतना बड़ा बदलाव किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं होता. जब यह अनाउंसमेंट हुई कि वे श्री राम का किरदार निभाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था. लेकिन उन्होंने इन सब बातों को बहुत आराम से हैंडल किया. उन्होंने शब्दों से खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने एक्टिंग स्किल और बॉडी लैंग्वेज से खुद को साबित किया."

इंदिरा ने उस जिम्मेदारी के बारे में भी बात की जो श्री राम जैसे सम्मानित किरदार को निभाते समय रणबीर के कंधों पर थी. उनके मुताबिक रणबीर ने इस किरदार की अहमियत को समझा और पूरी शूटिंग के दौरान इसका पूरा ध्यान रखा. उन्होंने कहा, "श्री राम का किरदार निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आप एक एक्टर के जरिए इतने पूजनीय देवता को पर्दे पर उतार रहे हैं और लोगों की इस किरदार से गहरी आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं. रणबीर ने इस जिम्मेदारी को समझा. सेट पर आने से लेकर वहां से जाने तक उन्होंने इस किरदार की अहमियत को बनाए रखा.

