भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म निर्माण और कारोबार के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं. कोविड महामारी के कारण कुछ वर्षों के विराम के बाद ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (AFFI) की वापसी हो रही है. इस बार फिल्म फेस्टिवल के साथ भारतीय फिल्म निर्माताओं, निवेशकों और फिल्म कारोबार से जुड़े लोगों के लिए खास इंडस्ट्री कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत ऑस्ट्रेलियन सिनेमा बूटकैंप की शुरुआत होगी, जिसका आयोजन हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में किया जाएगा. आने वाले दिनों में इसमें कुछ और शहरों को भी शामिल किया जा सकता है.

गोवा में 24 नवंबर को इस पहल की घोषणा की गई. ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 7 से 22 दिसंबर तक भारत के अलग-अलग शहरों में किया जाएगा. हालांकि, जारी जानकारी में फेस्टिवल की तारीख 8 से 22 दिसंबर भी बताई गई है. इस फेस्टिवल का मकसद भारतीय दर्शकों तक ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा की नई और बेहतरीन फिल्में पहुंचाने के साथ-साथ दोनों देशों के फिल्म उद्योगों के बीच सहयोग और कारोबारी साझेदारी को मजबूत करना है.

ह्यू जैकमैन और बाज लुहरमन भी रह चुके हैं फेस्टिवल से जुड़े

ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2011 में मुंबई से हुई थी. उस समय हॉलीवुड अभिनेता ह्यू जैकमैन ने इस पहल को समर्थन दिया था. इसके बाद अलग-अलग संस्करणों में मशहूर फिल्मकार बाज लुहरमन और फिलिप नॉयस भी इससे जुड़े. अब कोविड के बाद इसकी वापसी हो रही है. इस बार फेस्टिवल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की जानी-मानी सांस्कृतिक और फिल्मी हस्तियों की एक सलाहकार परिषद भी बनाई गई है. इसमें अभिनेता और निर्माता विवेक वासवानी, निर्माता लॉरी फेस्कर और भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े सोनिया गांधी तथा विनोद डेनियल ओएएम शामिल हैं.

इस आयोजन को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, सिटी ऑफ पर्थ, ऑसफिल्म और डिज्नी स्टूडियोज जैसी प्रमुख संस्थाओं का समर्थन मिला है. वहीं, स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन सिनेमा बूटकैंप कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है.

स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की मुख्य परिचालन अधिकारी ग्रेन ब्रंसडन ने कहा, “यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के स्क्रीन उद्योगों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक शानदार समय है. वेव्स फिल्म बाजार में निर्माताओं का प्रतिनिधिमंडल भेजने के बाद स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सिनेमा बूटकैंप की इस श्रृंखला का समर्थन करते हुए खुशी हो रही है. यह कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माताओं को जुड़ने, साथ काम करने और नई कहानियां बनाने के अवसर देगा. हमें उम्मीद है कि इस बढ़ते सहयोग से नई परियोजनाएं और साझेदारियां सामने आएंगी.”

भारत-ऑस्ट्रेलिया फिल्म सह-निर्माण संधि से खुलेंगे नए रास्ते

इस फेस्टिवल की वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण संधि लागू हो रही है. इस संधि से दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को संयुक्त रूप से फिल्में बनाने और एक-दूसरे के संसाधनों तथा सुविधाओं का लाभ उठाने के नए अवसर मिलेंगे. फेस्टिवल के निदेशक पीटर कास्टाल्डी के नेतृत्व में इस आयोजन को भारत के अलग-अलग हिस्सों में अच्छा समर्थन मिल रहा है. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल में ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग और एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी. वहीं, चेन्नई में एमआर शन्मुगम और एवीएम स्टूडियोज इस फेस्टिवल के आयोजन में सहयोग कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियन सिनेमा बूटकैंप के तहत पूरे दिन के विशेष कार्यक्रम होंगे. इनमें भारतीय निर्माता, निर्देशक, निवेशक, वितरक, वीएफएक्स और पोस्ट-प्रोडक्शन कंपनियां तथा फिल्म से जुड़े छात्र हिस्सा ले सकेंगे. इन कार्यक्रमों में नई सह-निर्माण संधि, ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में निवेश, भारतीय कहानियों पर आधारित ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों, सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं, वितरण, पोस्ट-प्रोडक्शन, वीएफएक्स और शूटिंग लोकेशन जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी.

ऑसफिल्म की सीईओ केट मार्क्स ने कहा, “हम उन अवसरों का स्वागत करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के फिल्म उद्योगों को करीब लाते हैं. ऑस्ट्रेलिया के फिल्म आयोग के रूप में हम भारतीय फिल्म निर्माताओं को ऑस्ट्रेलिया की विश्वस्तरीय प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए तैयार हैं. स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया का गोवा में प्रतिनिधिमंडल भेजना और ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जैसी पहलें नए संपर्क बनाने और सहयोग के रास्ते खोलने का शानदार माध्यम हैं.”

भारतीय निवेशकों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में फिल्म निर्माण का मौका

इस फेस्टिवल में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए निवेश और फिल्म निर्माण के एक अहम केंद्र के रूप में भी पेश किया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया में अलग-अलग राज्यों की ओर से अनुदान और निवेश आकर्षित करने वाली योजनाएं हैं. इसके अलावा, पात्र फीचर फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर ऑफसेट योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले योग्य प्रोडक्शन खर्च का 40 प्रतिशत तक वापस मिलने का प्रावधान है. इससे फिल्म में निवेश करने वालों का वित्तीय जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है.

एएफएफआई के संस्थापक क्रिएटिव डायरेक्टर अनुपम शर्मा ने कहा, “भारतीय सिनेमा ने अपने दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है. ऑस्ट्रेलिया भारतीय कहानीकारों को एक बड़ा कैनवास, विश्वस्तरीय तकनीकी टीम, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं और सरकारी सहयोग उपलब्ध कराता है. इससे फिल्मों का वित्तीय जोखिम कम होता है और काम तय समय तथा बजट में पूरा करने में मदद मिलती है. हम चाहते हैं कि भारतीय पैसा, भारतीय कहानियां और ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता एक ही फिल्म में साथ आएं और ऐसी फिल्में दुनिया भर के सिनेमाघरों तक पहुंचें.”

‘फर्स्ट लाइट' और ‘अनइंडियन' जैसी फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

फेस्टिवल के फिल्म कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से भेजी गई फिल्म ‘फर्स्ट लाइट' शामिल होगी. इसके अलावा अनुपम शर्मा की पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री ‘ब्रांड बॉलीवुड डाउनअंडर' भी दिखाई जाएगी, जिसमें भारतीय फिल्म उद्योग की कई प्रमुख हस्तियां नजर आती हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली की फिल्म ‘अनइंडियन' भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होगी.

इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे भारतीय मूल के फिल्मकारों और कलाकारों को भी मंच दिया जाएगा. इनमें योगी देवगन और निर्माता चेतन ओबेरॉय शामिल हैं. फेस्टिवल के निदेशक पीटर कास्टाल्डी ने कहा कि इस आयोजन के जरिए भारतीय दर्शकों को नए ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों से रूबरू कराया जाएगा. साथ ही ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योग में भारतीय मूल के कलाकारों और प्रतिभाओं की बढ़ती मौजूदगी को भी सामने लाया जाएगा.

कुल मिलाकर, एएफएफआई की वापसी सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नहीं है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म निर्माण, निवेश, तकनीक और वितरण के क्षेत्र में नए व्यावसायिक रिश्ते बनाने की कोशिश भी है.

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