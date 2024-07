साउथ की ये एक्ट्रेस बन गई डॉक्टर, सुपरहिट फिल्में ही नहीं नो मेकअप पॉलिसी भी है पहचान

साउथ इंडियन मूवीज की हिट एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी सादगी और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर है. फिल्मी दुनिया के अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिसके लिए साई पल्लवी अपनी खास पहचान बना चुकी हैं. वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो एजुकेशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं. लेकिन सांई पल्लवी की बात कुछ अलग है. वो एक हिट एक्ट्रेस हैं. और, इसके साथ साथ वो एक डॉक्टर भी हैं. जिन्हें बकायदा एमबीबीएस की डिग्री भी मिल चुकी है. हाल ही में वो जॉर्जिया की टीबीएलसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गईं थीं. जहां कॉनवोकेशन सेरेमनी हुई. जिसके फुटेज अब वायरल हो रहे हैं.

