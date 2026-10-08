'मेरा मन करता है कि भगवान को ही मार डालूं' नाना पाटेकर के निधन से आहत डायरेक्टर, कहा -मुझे उनके दिल से नफरत है

दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर के निधन पर सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉलीवुड के अन्य सितारे सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है और कहा कि उन्हें मुझे उनके दिल से नफरत है. इस पोस्ट पर सेलेब्स रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

नाना पाटेकर को राम गोपाल वर्मा ने दी श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. इस पर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शोक जताते हुए कहा है, 'हां, सब जानते हैं कि कोई भी अमर नहीं है...लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके जैसे मजबूत इंसान के साथ ऐसा अचानक हो सकता है...मुझे उनके दिल से नफरत है जिसने उन्हें धोखा दिया और एक्टिंग के भगवान, नाना पाटेकर को छीनने के लिए मेरा मन करता है कि भगवान को ही मार डालूं.'

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नाना पाटेकर के बारे में

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था और वे एक मराठी परिवार से आते थे. उनके पिता गजानन (दिनकर) पाटेकर एक टेक्सटाइल पेंटर और बिजनेसमैन थे, जिनका निधन तब हुआ था, जब नाना पाटेकर 28 साल के थे. उनकी मां निर्मला पाटेकर (संजनाबाई पाटेकर) एक गृहिणी थीं, जो 29 जनवरी 2019 को 99 साल की उम्र में निधन तक दिग्गज एक्टर के साथ रहीं. पत्नी नीलकांति पाटेकर एक पूर्व बैंक अधिकारी, अभिनेत्री और थिएटर प्रोफेशनल हैं. दोनों ने 1978 में शादी की थी और बाद में अलग हो गए, हालांकि आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हुआ.

नाना पाटेकर का परिवार

उनका एक बेटा मल्हार पाटेकर है, जो एक फिल्ममेकर हैं और नाना साहेब प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं. जबकि, दूसरे बेटे दुर्वासा पाटेकर की दो साल की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया था.नाना पाटेकर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के दादर वेस्ट स्थित समर्थ विद्यालय में तीन साल तक की और बाद में मुंबई के सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा किया. फुल टाइम एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और जीवन-यापन के लिए फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का काम किया.

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