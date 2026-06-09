धुरंधर के जमील जमाली को 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लिए मिलती है कितनी फीस? एक्टर का छलका दर्द

टीवी और फिल्मों की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो सिर्फ अपने किरदारों की वजह से नहीं बल्कि अपने बेबाक अंदाज की वजह से भी पसंद किए जाते हैं. राकेश बेदी भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं. इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में चल रहे अभिनेता ने हाल ही में ऐसी बातें शेयर कीं, जो अब खूब सुर्खियां बटोर रही है. एक्टर ने हाल ही में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अपने काम, शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के साथ रिश्ते और सैलरी को लेकर खुलकर बात की. दिलचस्प बात ये रही कि जब उनसे पैसों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

असित मोदी के साथ है खास रिश्ता

बातचीत के दौरान राकेश बेदी ने असित कुमार मोदी के साथ अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच सालों पुराना भरोसा और सम्मान है. एक्टर का मानना है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की तारीफ करना और सम्मान देना बेहद जरूरी होता है. राकेश बेदी ने कहा कि लोग अक्सर मनोरंजन जगत में कॉम्पिटिशन की बातें करते हैं, लेकिन वो खुद को इस दौड़ का हिस्सा नहीं मानते. उनके मुताबिक उनका मुकाबला किसी दूसरे कलाकार से नहीं, बल्कि खुद से है. वो हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती है.

सैलरी के सवाल पर दिया मजेदार जवाब

जब बातचीत का रुख सैलरी की तरफ गया तो राकेश बेदी का जवाब सुनकर लोग भी मुस्कुरा उठे. उन्होंने कहा कि जब भी असित मोदी उन्हें किसी रोल के लिए बुलाते हैं तो वो पैसों का हिसाब-किताब लेकर नहीं बैठते. एक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें भरोसा रहता है कि असित मोदी उनके लिए अच्छा किरदार लेकर आएंगे और बाकी चीजों का भी पूरा ध्यान रखेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है बाजार के हिसाब से उनकी कमाई बहुत ज्यादा न हो, लेकिन उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं है. उनके लिए अच्छा काम करना और दर्शकों का प्यार पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

थिएटर आज भी है पहली पसंद

राकेश बेदी ने बताया कि वो सिर्फ टीवी और फिल्मों तक सीमित नहीं हैं. थिएटर आज भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मंच पर काम करने का अनुभव अलग ही होता है और वहां से उन्हें अच्छी कमाई भी हो जाती है. उनके मुताबिक थिएटर एक कलाकार को लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है. यही वजह है कि व्यस्त रहने के बावजूद वो थिएटर से दूरी नहीं बनाते. उनका मानना है कि मंच से जुड़ाव कलाकार को जमीन से जोड़े रखता है.

टीवी के तय शेड्यूल में नहीं बंधना चाहते

राकेश बेदी ने साफ कहा कि उन्हें टीवी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो किसी शो के नियमित शेड्यूल में बंधना पसंद नहीं करते. उनका मानना है कि अगर कोई कलाकार अपनी सारी तारीखें एक ही शो को दे दे तो दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि उन्हें अलग-अलग तरह के काम करना पसंद है. कभी फिल्म, कभी थिएटर और कभी टीवी. यही बदलाव उनके काम को दिलचस्प बनाए रखता है. वो चाहते हैं कि उनके पास नए और अलग किरदारों के लिए हमेशा जगह बनी रहे.

काम में मजा आना सबसे ज्यादा जरूरी

राकेश बेदी का कहना है कि उनके लिए सिर्फ कमाई ही मायने नहीं रखती. वो ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, जहां काम करने में आनंद आए. अभिनेता के मुताबिक जब कलाकार अपने काम को एन्जॉय करता है तो उसका असर स्क्रीन पर भी दिखाई देता है. शायद यही वजह है कि वो आज भी अपने हर किरदार को पूरी एनर्जी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्साहित रहते हैं.

आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं राकेश बेदी

कॉमेडी हो, थिएटर हो या फिल्मों का पर्दा, राकेश बेदी ने हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई है. दशकों से दर्शकों को हंसाने और मनोरंजन करने वाले एक्टर आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं. शायद यही वजह है कि उनकी बातें और इंटरव्यू अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. फिलहाल 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में चल रहे राकेश बेदी का ये इंटरव्यू भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. फैंस को उनका बेबाक और मजेदार अंदाज काफी पसंद आ रहा है, जिसमें वो बिना लाग-लपेट अपनी बात कह देते हैं.

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