826 करोड़ कमाने वाली जेलर 2 OTT पर रिलीज, 75 साल के सुपरस्टार की ये 7 फिल्में प्राइम वीडियो पर देखना कतई ना भूलें

रजनीकांत की फिल्मोग्राफी बिना किसी शक स्टार पावर की एक मास्टरक्लास है, और ऐसे बहुत चुनिंदा एक्टर्स है जो उनकी तरह स्क्रीन प्रेजेंस पर कमांड, वर्सेटिलिटी और क्रॉस-जेनरेशनल अपील को खुद में लिए हुए हैं. अपने करियर के पांच दशक पूरे कर चुके सुपरस्टार, साल 2025 में इंडस्ट्री में अपने 50 साल चिन्हित किए थे. आपको बता दे की लीजेंडरी एक्टर भारत में मौजूद हाईएस्ट पेड स्टार्स में से एक हैं और एक समय में वह एशिया में सबसे ज्यादा पे किए जाने वाले एक्ट्रेस में से एक रह चुके हैं. रजनीकांत अब तक खतरनाक गैंगस्टर, दमदार पुलिस वाले और पॉप-कल्चर के सभी पसंदीदा किरदारों को निभा चुके हैं, जिसे देख यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा शायद ही कोई रोल है जिसे उन्होंने नहीं निभाया है. ऐसे में प्राइम वीडियो पर उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर 2 को देखने से पहले चलिए उनकी 7 ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं, जो सभी सर्विस पर स्ट्रीम होने के साथ, इंडस्ट्री के इस सिनेमाई आइकन के कई अलग अवतार का जश्न मना रही हैं.

जेलर (2023)

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जेलर एक रिटायर्ड जेलर की कहानी है, जो अपने बेटे के खूनी को पकड़ने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलता है. इस दौरान उसे पता चलता है कि वह फिर से अंधेरी दुनिया में लौट रहा है, जिसे उसने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था. इस तरह से मुश्किल हालात से टाइगर मुथुवेल पांडियन को निपटना पड़ता है, और रजनीकांत पार्ट 1 में कई तरह के साज़िश का सामना करते हुए एक्शन और अपनी सिग्नेचर स्क्रीन प्रेजेंस से जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं.

वेट्टैयान (2024)

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जब शहर में बदमाशों का आतंक अपनी सीमा लांघने लगता है तब एक साहस से भरा पुलिस ऑफिसर न्याय की स्थापना के लिए, हमेशा रूलबुक के बजाय ताकत को चुनता है. रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन स्टारर इस एक्शन ड्रामा के न्याय में आने वाली मुश्किल, कानून को बहाल करने, और कानून को अपने हाथ में लेने के नतीजे को दिखाया गया है.

कुली (2025)

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एक रहस्यमई इंसान पोर्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को प्रताड़ित करने वाले बेहद ताकतवर और करप्ट सिंडिकेट से टकराता है. यह शख्स सिस्टम को अपनी उंगली पर चलाने वाले लोगों को चुनौती देता है और इस तरह से फिल्म में रजनीकांत की विरोध, ताकत और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक्शन पैक्ड कहानी आकार लेती है.

कबाली (2016)

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कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद, एक अच्छा इंसान बन चुका गैंगस्टर जेल से रिहा हो जाता है और अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए निकल जाता है. लेकिन उसके पुराने दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते और इस तरह से उसके लिए अपने परिवार की सुरक्षा करना किसी जंग में बदल जाता है. रजनीकांत ने इस जबरदस्त कहानी में नई गहराई के साथ जान डाली है, जो खुद को बदलने, परिवार और अधूरे रह गए कामों की कहानी पेश करती है.

शिवाजी (2007)

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एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भारत लौटा है इस सोच के साथ कि वह जरूरतमंदों को ऊपर उठाएगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करप्ट पॉलीटिशियंस और सरकारी अधिकारी उसकी इस सोच को पूरा करने के रास्ते में रुकावट बनते हैं, ऐसे में तब वह ऐसे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जो हर हाल में उसे रोकना चाहता है. रजनीकांत के किरदार को केंद्र में रखकर बनी ‘शिवाजी' एक ऐसी लार्जर देन लाइफ एंटरटेनर फिल्म है, जो बड़े सपने देखने, बदलाव लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कहानी पेश करती है.

मुथु (1995)