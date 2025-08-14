कुली के शोर के बीच वायरल हुआ रजनीकांत और आमिर खान का 30 साल पुराना ये सीन, आपने देखा?

रजनीकांत की कुली की एक्साइटमेंट के बीच कम ही लोग जानते होंगे कि आमिर खान और रजनीकांत पहले भी पर्दे पर साथ नजर आ चुके हैं. दरअसल उन्होंने लगभग तीस साल पहले 1995 की फिल्म आतंक ही आतंक में पहली बार साथ काम किया था. कुली के प्रीमियर से पहले उस फिल्म का एक पुराना क्लिप फिर से सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस पुराने सीन को शेयर करते हुए कैप्शन दिया: "देवा और दहा अपने शुरुआती दिनों में". यह नाम कुली में उनके किरदारों के हैं. इसमें रजनीकांत देवा का किरदार निभा रहे हैं और आमिर खान दहा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं.

कमेंट में फैन्स ने तुरंत बताया कि आतंक ही आतंक खुद हॉलीवुड क्लासिक द गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी. एक ने लिखा: "मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन हिंदी सिनेमा में गॉडफादर के रीमेक में आमिर सर अल पचिनो के किरदार में हैं." दिलीप शंकर के डायरेक्शन में बनी हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा "आतंक ही आतंक" "द गॉडफादर" से काफी प्रभावित थी. जूही चावला ने आमिर खान और रजनीकांत के साथ काम किया और फिल्म की ये स्टार कास्ट यादगार ही बन गई.

इतनी स्टार पावर के बावजूद रिलीज होने पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई. साल 2000 में इसे तमिल में डब किया गया, लेकिन उस वर्जन में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. आमिर खान ने गैंगस्टर के बेटे रोहन सिंह ठाकुर का किरदार निभाया और रजनीकांत ने एक खूंखार गैंगस्टर के भरोसेमंद साथी मुन्ना का किरदार निभाई. क्राइम, बदले और पारिवारिक वफादारी के जटिल बंधन कहानी के मुख्य विषय थे.

फिलहाल "कुली" जो तीस साल के अलगाव के बाद खान और रजनीकांत के रीयूनियन का प्रतीक है, पर सबकी नजर है. लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के जाने-माने कलाकारों में श्रुति हासन, नागार्जुन अक्किनेनी, सौबिन शाहिर और उपेंद्र राव शामिल हैं.

14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर कुली का मुकाबला वॉर 2 से होगा. वॉर 2 में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं. यह फिल्म अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी है और वाईआरएफ के पॉपुलर स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. ऋतिक और जूनियर एनटीआर के मचअवेटेड एक्शन सीन फिल्म के मेन अट्रैक्शन होंगे. ऋतिक मेजर कबीर धालीवाल के रोल में वापसी कर रहे हैं.

वॉर 2 जहां जूनियर एनटीआर की बॉलीवुड में पहली फिल्म है, वहीं कुली में आमिर खान के कैमियो ने इस बड़े दिन से पहले एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.