राज बब्बर के इकलौते दामाद नहीं किसी से कम, बॉलीवुड नहीं टीवी पर दिए हिट शोज, NSD से ली है ट्रेनिंग

राज बब्बर के इकलौते दामाद अनूप सोनी टीवी की दुनिया के पॉपुलर नाम हैं, जिन्होंने बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज से पहचान बनाई है. 

राज बब्बर के इकलौते दामाद हैं अनूप सोनी
बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राज कपूर और धर्मेंद्र के दामाद के बारे में तो आपने सुना होगा. लेकिन क्या आप एक्टर राज बब्बर के इकलौते दामाद के बारे में जानते हैं, जो टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने सुपरस्टार की बेटी से दूसरी शादी की है. जी हां हम बात कर रहे हैं एक्टर अनूप सोनी की, जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता बल्कि ऐसे शो किए जिनकी लोकप्रियता सालों तक बनी रही. खासकर शो 'क्राइम पेट्रोल' में उनका डायलॉग 'सावधान रहिए, सतर्क रहिए' आज भी दर्शकों की जुबान पर रहता है. टीवी के दर्शक उन्हें इस अंदाज में देखते ही पहचान जाते हैं. 

NSD से ली है ट्रेनिंग

अनूप सोनी का जन्म 30 जनवरी 1975 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. इसके बाद अनूप ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 1999 में आई 'गॉडफादर' थी.

बॉलीवुड के बाद टीवी में बनाई पहचान

 इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किए, जैसे 'फिजा', 'दीवानापन', 'खुशी', 'शीन' और 'कर्कश', हालांकि फिल्मों में उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टीवी की दुनिया की ओर रुख किया. अनूप ने टीवी की शुरुआत शोज 'सी-हॉक्स' और 'साया' से की. इन शो में उनके अभिनय को पसंद किया गया और यह उनके लिए एक मजबूत शुरुआत साबित हुई. इसके बाद उन्होंने 'शांति', 'रात होने को है', 'आहट' और 'सीआईडी' जैसे शोज किए। लेकिन असली पहचान उन्हें 2008 में शुरू हुए शो 'बालिका वधू' से मिली. इस शो में उन्होंने आनंदी के ससुर भैरव सिंह का किरदार निभाया, जिसने दर्शकों के दिलों में उनकी अलग जगह बना दी.

बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल से हुए फेमस 

अनूप सोनी का नाम सबसे ज्यादा 'क्राइम पेट्रोल' से जुड़ा. साल 2010 में इस शो से जुड़ने के बाद उनका अंदाज और डायलॉग 'सावधान रहिए, सतर्क रहिए' लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया. शो में अनूप ने अपने शांत और गंभीर अंदाज से दर्शकों को अपराध और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस शो के लिए उन्हें कई बार सराहना मिली. साल 2018 में अनूप ने शो छोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद दर्शक उनसे शो में वापस आने की मांग करने लगे. अनूप सोनी ने टीवी के अलावा वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम किया. उन्होंने वेब सीरीज 'तांडव' में अभिनय किया, जो रिलीज होते ही चर्चा में रही. 

राज बब्बर की बेटी से की शादी

अनूप सोनी की पर्सनल लाइफ भी फैंस के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. उनकी पहली शादी रितु सोनी से हुई, जिनसे उन्हें दो बेटियां जोया और मायरा हैं. साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद अनूप ने राज बब्बर की इकलौती बेटी जूही बब्बर से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा ईमान है. दोनों की शादी बेहद सादगी से हुई थी.  अनूप सोनी को टीवी इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए कई अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं. आज वह टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और हर उम्र के दर्शकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं. 

