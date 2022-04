'पुष्पा' फेम सामंथा रुथ प्रभु के लेटेस्ट पोस्ट को देख हैरान हुए लोग, पूछा- किस पर निकाली है भड़ास? 

सामंथा के नए ट्विटर पोस्ट के सामने आने के बाद लोग जमकर बातें बनाने लगे हैं. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में अंग्रेजी में लिखा है, "Don't ever mistake MY SILENCE for ignorance, MY CALMNESS for acceptance, My KINDNESS for weakness". इन लाइन्स का हिंदी में मतलब है, "कभी मेरी चुप्पी को मेरी अज्ञानता, मेरी शांति को मेरी स्वीकृति, मेरे दयालुता को मेरी कमजोरी समझने की गलती न करें". सामंथा के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं.

एक यूजर ने सामंथा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, "सामंथा मैम किस पर भड़ास निकाली जा रही है?". तो वहीं एक दूसरे फैन ने पूछा है, "यह आपकी लाइफ है. दूसरों के लिए इसे कभी न बदलें". कमेंट सेक्शन में अधिकतर लोग उनसे यही पूछते दिख रहे हैं कि उन्हें आखिर हुए क्या है और उनका ये पोस्ट किसके लिए है. हालांकि अब तक एक्ट्रेस ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

