विज्ञापन

फिर से पुराने शौक की ओर लौटीं प्रियंका चोपड़ा, गले में अजगर डाल पति संग दिए पोज

इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा का एक पुराना शौक फिर से नजर आया. उन्होंने गले में अजगर डालकर हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाईं, जो उनकी बिंदास और बेखौफ शख्सियत को दिखाती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
फिर से पुराने शौक की ओर लौटीं प्रियंका चोपड़ा, गले में अजगर डाल पति संग दिए पोज
फिर से पुराने शौक की ओर लौटीं प्रियंका चोपड़ा
नई दिल्ली:

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फैंस के लिए खास तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पति निक जोनस के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस का ध्यान खींच रही हैं. इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा का एक पुराना शौक फिर से नजर आया. उन्होंने गले में अजगर डालकर हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाईं, जो उनकी बिंदास और बेखौफ शख्सियत को दिखाती हैं. 

ये भी पढ़ें: बाहुबली: द एपिक में नहीं दिखेंगी ये सब चीजें, इतनी लंबी होगी प्रभास की फिल्म, राजामौली ने काटे कई सीन

प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह और निक जोनस एक साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. इनमें से कुछ तस्वीरों में प्रियंका ने अजगर को गले में डाला हुआ है और वह बेहद खुश नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर कीं, जो यह बताती हैं कि अजगर के साथ फोटो खिंचवाना उनका पुराना शौक है. प्रियंका ने एक मजेदार वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह निक के साथ हंसी-मजाक करती दिख रही हैं. वीडियो में प्रियंका अजगर को 'लाल सर्पेंटी' कहकर मजाक करती हैं, जबकि निक उनकी तारीफ करते हैं. पोस्ट के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा, "यहां एक थीम है... जो बहुत हल्की-सी है."

हाल ही में प्रियंका ने निक और अपनी बेटी मालती के साथ टूर की तस्वीरें भी शेयर की थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "डैडी के साथ टूर पर जाना हमेशा मजेदार होता है." प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'द ब्लफ' में एक समुद्री डाकू के किरदार में नजर आएंगी. साथ ही, वेब सीरीज 'सिटाडेल' के दूसरे सीजन की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसके अलावा, वह निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'SSMB29' में महेश बाबू के साथ काम कर रही हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chopra, Priyanka Chopra Jonas, Nick Jonas, Priyanka Chopra Photos, Priyanka Chopra Latest Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com