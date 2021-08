प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की फोटो, देख फैन्स बोले- कहा से हाथापाई करके आई हो....देखें Photos

फिल्म 'सिटाडेल' के शूटिंग सेट से शेयर की फोटो

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने 'सिटाडेल' के शूटिंग सेट की ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Messy day at work. Can't wait for you to meet her! #Citadel'. उनकी इस फोटो पर उनके फैन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Wow nice looking', तो दूसरे ने लिखा है 'कहा से हाथापाई करके आई हो'. इसी के साथ उनकी इस फोटो पर अब तक 822 हजार लाइक और 4,890 कमेंट भी आ चुके हैं.

प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) को आखिरी बार 'द व्हाइट टाइगर' और 'द स्काइ इज पिंक' फिल्मों में देखा गया था. वहीं एक्टिंग के अलावा प्रियंका का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है. जिसका नाम है 'पर्पल पेबल्स पिक्चर्स' है. प्रियंका के इस प्रोडक्शन हाउस के तहत वेंटिलेटर, सर्वन, पाहुना, फायरबैंड, पानी, द स्काई इज पिंक, द व्हाइट टाइगर जैसी फिल्म प्रोड्यूस हुई हैं. इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों लंदन में अपनी सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में व्यस्त हैं.