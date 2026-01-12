विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की रेड कारपेट पर प्यार भरी शरारतें, बातों ही बातों में बताया किसके हाथ में है कंट्रोल का रिमोट

गोल्डन ग्लोब 2026 में प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की खट्टी-मीठी शरारतें.

गोल्डन ग्लोब 2026 में पति निक जोनस के साथ पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा
नई दिल्ली:

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 (Golden Globes 2026) में शिरकत करते ही सुर्खियों में आ गए हैं. इस पुरस्कारक समारोह में दुनिया भर की हस्तियां शामिल हुईं लेकिन सारी लाइमलाइट देसी गर्ल और उनके हस्बैंड ले उड़े. कपल रेड कार्पेट पर स्टनिंग लुक में नजर आया और फोटोग्राफर्स को पोज दिए. वहीं इस दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ राज खोले. दरअसल, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने बताया कि कैसे वह घर पर फैसला करते हैं कि क्या देखना है और रिमोट किसके हाथ में होता है.

निक जोनस ने कही ये बात

11 जनवरी को बेवर्ली हिल्स होटल में LIVE फ्रॉम E!: Golden Globes पर जूरी हॉल से बात करते हुए, निक जोनस ने फिल्म और टेलीविजन में पिछले साल की तारीफ करते हुए कहा कि जब घर पर देखने की बात आती है तो कपल अपनी पसंद को सीमित नहीं रखते. उन्होंने कहा, " यह साल फिल्म और टीवी के लिए अच्छा साबित हुई है. हमारे घर में सच में गिल्टी प्लेजर जैसी कोई चीज नहीं है. सब कुछ अच्छा है. आप जो चाहें देख सकते हैं."

ये भी पढ़ें- Golden Globe Awards: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का जलवा

प्रियंका चोपड़ा ने पति को दिया जवाब

इस पर प्रियंका चोपड़ा ने भी रिएक्शन देते हुए पति की बात को सही करते हुए कहा, नहीं, आप जो भी पसंद करते हैं हम वो भी देख सकते हैं. मैं अपना आईपैड पर देख लूंगी. इस मजेदार रिप्लाई को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा ने अवॉर्ड शो में नेवी ब्लू कलर का खूबसूरत डिजाइन किया था और ज्वैलरी डायमंड की कैरी की थी. जबकि निक जोनस ब्लैक सूट में उन्हें कॉम्पलिमेंट कर रहे थे.

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा अपकमिंग फिल्म द ब्लफ में नजर आने वाली हैं, जो 25 फरवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. इसके अलावा वह एसएस राजामौली की वाराणसी में नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में दिखेंगे.

