‘हुंकार: द रोअर’ से जुड़ीं प्रियंका चोपड़ा, बताया क्यों खास है उनके लिए ये सीरीज

‘पर्पल पेबल पिक्चर्स' के जरिए प्रियंका चोपड़ा जोनस का मकसद ऐसी कहानियों को सामने लाना है, जो कुछ कहती हों और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करें. ‘हुंकार: द रोअर' में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी हैं प्रियंका. प्रियंका चोपड़ा जोनस के लिए फिल्में और सीरीज सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां दर्शकों तक पहुंचाने का जरिया भी हैं, जिनमें गहराई हो और जो कोई जरूरी सवाल उठाती हों. बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाने के बाद प्रियंका ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी ऐसी कहानियों का समर्थन किया है, जो लीक से हटकर हैं. उनकी इसी सोच की झलक वेब सीरीज ‘हुंकार: द रोअर' में भी देखने को मिलती है. प्रियंका इस सीरीज की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई यह सीरीज आस्था, सत्ता, लोगों की धारणा और न्याय जैसे संवेदनशील विषयों को उठाती है.

क्या बोलीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की वजह बताते हुए कहा, “मैं हमेशा ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होती हूं, जिनमें गहराई और अर्थ हो. ‘हुंकार: द रोअर' भी ऐसी ही एक कहानी है. यह एक बेहद संवेदनशील विषय को उठाती है और उसे ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ पेश करती है. नित्या और करण, अप्लॉज और पूरी टीम ने जिस सोच और संवेदनशीलता के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. मुझे गर्व है कि मैं इस सफर का हिस्सा बन सकी.”

कहानियों से जुड़ाव

प्रियंका की यह बात उनके उस नजरिये को सामने लाती है, जिसमें किसी कहानी का चुनाव सिर्फ उसकी लोकप्रियता या व्यावसायिक संभावनाओं के आधार पर नहीं होता. वह ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहती हैं, जिनके पास कहने के लिए कुछ हो और जिन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जाना जरूरी हो. उनकी प्रोडक्शन कंपनी ‘पर्पल पेबल पिक्चर्स' की शुरुआत भी इसी सोच के साथ हुई थी. एक पुराने इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा था, “पर्पल पेबल पिक्चर्स में हम अच्छी कहानियां सुनाना चाहते हैं, नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं और दर्शकों को मनोरंजन का अनुभव देना चाहते हैं.”

कई फिल्मों ने हासिल की सफलता

प्रियंका के प्रोडक्शन सफर में अलग-अलग भाषाओं और विषयों की कई फिल्में शामिल रही हैं. मराठी फिल्म ‘पाणी' को पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था. वह ‘वेंटिलेटर', ‘फायरब्रांड' और ‘द व्हाइट टाइगर' जैसे प्रोजेक्ट्स से भी जुड़ी रही हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री ‘टू किल अ टाइगर' और शॉर्ट फिल्म ‘अनुजा' भी उनके प्रोडक्शन सफर का हिस्सा हैं. इन प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रियंका ने उन कहानियों का समर्थन किया है, जो अपने विषय और प्रस्तुति के लिहाज से अलग पहचान रखती हैं.

संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर बात

‘हुंकार: द रोअर' में भी प्रियंका को एक ऐसी कहानी नजर आई, जो एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर बात करती है. सीरीज की कहानी 17 साल की मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है. मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने के बाद कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि ताकतवर लोगों के प्रभाव के बीच न्याय पाने की लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है.

सीरीज का निर्देशन करण डी. कपाड़िया, नित्या मेहरा और हीराज मारफतिया ने किया है. इसका निर्माण बिरला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने पर्पल पेबल पिक्चर्स के साथ मिलकर किया है. यह मंगाटा फिल्म्स का प्रोडक्शन भी है. ‘हुंकार: द रोअर' का प्रीमियर 25 सितंबर 2026 को जियोहॉटस्टार पर हुआ.

प्रियंका चोपड़ा जोनस के लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ना सिर्फ एक और सीरीज के निर्माण का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी का समर्थन करना है, जो दर्शकों को एक कठिन विषय पर सोचने का मौका देती है. उनके प्रोडक्शन सफर से यह साफ होता है कि वह ऐसी कहानियों और फिल्मकारों को मंच देना चाहती हैं, जिनकी अपनी अलग आवाज हो और जो अपने काम के जरिए दर्शकों तक कोई सार्थक बात पहुंचा सकें.

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