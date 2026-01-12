घर पर रिमोट किसके कंट्रोल में रहता है? प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने गोल्डन ग्लोब्स में किया खुलासा

Priyanka Chopra And Nick Jonas At Golden Globes 2026: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में शिरकत करते ही सुर्खियों में आ गए हैं. कपल रेड कार्पेट पर स्टनिंग लुक में नजर आया और फोटोग्राफर्स को पोज दिए. वहीं इस दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ राज खोले. दरअसल, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने बताया कि कैसे वह घर पर फैसला करते हैं कि क्या देखना है और रिमोट किसके हाथ में होता है.

निक जोनस ने कही ये बात

11 जनवरी को बेवर्ली हिल्स होटल में LIVE फ्रॉम E!: Golden Globes पर जूरी हॉल से बात करते हुए, निक जोनस ने फिल्म और टेलीविजन में पिछले साल की तारीफ करते हुए कहा कि जब घर पर देखने की बात आती है तो कपल अपनी पसंद को सीमित नहीं रखते. उन्होंने कहा, " यह साल फिल्म और टीवी के लिए अच्छा साबित हुई है. हमारे घर में सच में गिल्टी प्लेजर जैसी कोई चीज नहीं है. सब कुछ अच्छा है. आप जो चाहें देख सकते हैं."

प्रियंका चोपड़ा ने पति को दिया जवाब

इस पर प्रियंका चोपड़ा ने भी रिएक्शन देते हुए पति की बात को सही करते हुए कहा, नहीं, आप जो भी पसंद करते हैं हम वो भी देख सकते हैं. मैं अपना आईपैड पर देख लूंगी. इस मजेदार रिप्लाई को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा ने अवॉर्ड शो में नेवी ब्लू कलर का खूबसूरत डिजाइन किया था और ज्वैलरी डायमंड की कैरी की थी. जबकि निक जोनस ब्लैक सूट में उन्हें कॉम्पलिमेंट कर रहे थे.

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा अपकमिंग फिल्म द ब्लफ में नजर आने वाली हैं, जो 25 फरवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. इसके अलावा वह एसएस राजामौली की वाराणसी में नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में दिखेंगे.