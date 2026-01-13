विज्ञापन

बेड पर लेटी थीं प्रियंका चोपड़ा और पिज्जा खा रहे थे निक जोनस, कपल की अलग लेवल की केमिस्ट्री पर फिदा फैन्स

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की आफ्टर पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें निक और प्रियंका की केमिस्ट्री ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.

प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों पर फिदा हुए फैन्स
Social Media
नई दिल्ली:

गोल्डन ग्लोब 2026 मेन इवेंट के रेड कार्पेट वाले लुक के बाद प्रियंका चोपड़ा ने आफ्टर पार्टी का अपना क्लासिक लुक दिखाया. व्हाइट ऑफ शोल्डर ड्रेस में प्रियंका काफी गॉर्जियस लग रही थीं और उन्हें कॉम्पलिमेंट करने के लिए निक जोनस ने भी ब्लैक सूट पहना था और साथ में व्हाइट शर्ट को पेयर किया था. प्रियंका ने जो तस्वीरें शेयर कीं वो मेन इवेंट की नहीं बल्कि उनके और निक की कुछ पर्सनल मोमेंट्स की थी. ऐसा लग रहा है कि इस कपल ने जहां स्टे किया होगा ये तस्वीरें वहीं ली गई हैं. तस्वीरों में प्रियंका ने अपने अलग-अलग मूड दिखाए.

बेड पर लेट कर खा रही थीं पिज्जा

पहली तस्वीर में प्रियंका साइड पोज में अपना बैग फ्लॉन्ट करती नजर आईं. दूसरी तस्वीर में वह बेड पर लेटी हैं और निक पिज्जा खाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. तीसरी तस्वीर सोलो है फिर चौथी तस्वीर में निक, प्रियंका को कोई ड्रिंक पिलाते दिख रहे हैं.  पांचवीं तस्वीर  में निक और प्रियंका दोनों साथ पोज कर रहे हैं. इसके बाद दो तस्वीरें और हैं आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे.

सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे तारीफ

प्रियंका ने तस्वीरें शेयर कीं तो सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक ने लिखा, ओह माय गॉड प्रियंका कितनी स्टनिंग लग रही हैं. एक ने कमेंट किया, आप दोनों कपल के तौर पर मेरे फेवरेट हैं. एक फैन ने लिखा, आपकी ब्यूटी शब्दों से परे है.

प्रियंका की आने वाली फिल्म

यूं तो द ब्लफ भी आने को तैयार है लेकिन भारतीय फैन्स को देसी गर्ल की बॉलीवुड फिल्म का इंतजार है. ये फिल्म है राजामौली के डायरेक्शन में बनी वाराणसी इस फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी के किरदार में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में प्रियंका के साथ महेश बाबू लीड रोल में हैं.

