भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच बॉलीवुड की चुप्पी पर प्रीति जिंटा का रिएक्शन, बोलीं- फौजी किड होने के नाते...

भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ी संख्या में बॉलीवुड एक्टर्स को उनके पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी के चलते ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच प्रीति जिंटा, जो हमेशा अपनी बात फैंस से शेयर करती रहती हैं. उन्होंने आस्क मी एनिथिंग सेशन में एक एक्स यूजर के सवाल का जवाब दिया, जिसने पूछा कि बॉलीवुड एक्टर्स ने पाकिस्तान और भारत के तनाव पर कुछ क्यों नहीं कहा. फैन ने लिखा, "आपकी क्या राय है और क्या कहना है कि इतने सारे को स्टार्स और मशहूर बॉलीवुड सितारों ने #Phalagamattack की निंदा नहीं की और न ही वे #OperationSindoor के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के समर्थन में सामने आए? हम सराहना करते हैं कि आप भारत के लिए खड़े हुए, लेकिन बॉलीवुड में कई लोग नहीं खड़े हुए."

इस पर अपनी बात कहते हुए प्रीति जिंटा ने कहा, "मैं हर किसी के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि लोग चीजों को अलग-अलग तरीके से समझते हैं. एक फौजी किड होने और सेना की पृष्ठभूमि से आने के कारण, ये चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए मैं इस बारे में बहुत मुखर हूं कि मैं कैसा महसूस करती हूं, मैंने हिम्मत, पसीना, खून, आंसू करीब से देखे हैं. कभी-कभी मुझे लगता है कि फौजी परिवार खुद फौजी से थोड़े मजबूत होते हैं!"

I cannot speak for everyone else as people process things differently. Being a fauji kid and coming from an army background, these things hit close to my heart, so I am very vocal about how I feel ❤️ I have seen the grit , the sweat, the blood, the tears up close. Sometimes I… https://t.co/RySrNYlIEc