धर्मेंद्र के घर के आगे से पुलिस ने मीडिया को हटाया, सनी देओल ने आज सुबह ही मीडिया से जाने को कहा था

धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से मीडिया और पैपराजी देओल हाउस के बाहर तैनात थे. उनके घर आने-जाने वाले लोगों पर सबकी नजरें हैं और किसी के भी बाहर आने पर हर किसी को यही रहता है कि लेजेंड्री एक्टर की सेहत को लेकर कोई अपडेट मिल जाए. अब एक तरफ अपडेट की जल्दबाजी है तो वहीं दूसरी तरफ देओल फैमिली की प्राइवेसी की बात है जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही मुश्किल समय से गुजरी है. आज सुबह ही सनी देओल ने मीडिया से जाने के लिए कहा था. उसके बाद अब पुलिस ने मीडिया को धर्मेंद्र के घर के आगे से हटा दिया है. बताया जा रहा है कि मीडिया की वजह से वहां रह रहे लोगों को परेशानी हो रही थी, और किसी भी सेलेब्रिटी को एकदम से घेर लिया जा रहा था. पुलिस ने वहां से मीडिया को हटा दिया है.

बता दें कि धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे. जब डॉक्टरों को उनकी सेहत में थोड़ा सुधार नजर आया तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. अब धर्मेंद्र का इलाज और रिकवरी की प्रोसेस घर पर ही चल रही है. ब्रीच कैंडी अस्पताल के डाक्टरों ने भी मीडिया से बात कर ये कनफर्म किया था कि धर्मेंद्र ठीक हैं. उन्हें डिस्चार्ज किया गया ताकि अब घर पर उनका इलाज और रिकवरी पर नजर रखी जा सके. धर्मेंद्र के घर पहुंचने के बाद उनके भाई गुड्डू धनोआ उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे. उनसे भी हालचाल के बारे में पूछा गया लेकिन उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी थी.