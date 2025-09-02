शाहरुख खान और प्रभास की इस एक्टर ने कर दी छुट्टी, पांच लाख रुपये में बिकी फिल्म की एक टिकट

शाहरुख खान और सलमान खान की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है. दुनियाभर के फैंस उनकी फिल्मों को हाथों-हाथ लेते हैं. वहीं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग के मामले में किसी से भी कम नहीं है. यह वजह है कि इन सभी कलाकारों की फिल्मों की फिल्में सिनेमाघरों में खूब कमाई करती हैं. लेकिन अब शाहरुख खान, सलमान खान और प्रभास को साउथ के एक एक्टर ने पीछे छोड़ दिया है. इस अभिनेता का नाम पवन कल्याण है.

पवन कल्याण ने 2 सितंबर को अपना 54वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर उनके प्रशंसकों ने उनकी आगामी फिल्म 'ओजी' के निजाम क्षेत्र में पहले शो के टिकट की ऑनलाइन नीलामी आयोजित की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया कि 'टीम पवन कल्याण नॉर्थ अमेरिका' ने इस टिकट को 5 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा. पवन के जन्मदिन से पहले, उनके फैंस ने एक्स स्पेसेज पर 'ओजी' के पहले शो के टिकट की नीलामी की थी.

NIZAM #TheyCallHimOG 1st fan show ticket bid by TEAM PAWANKALYAN-NORTH AMERICA💥💥💥💥💥 for 5 lakhs🔥🔥🔥🔥



Highest ever for any indian cinema💥💥🔥🔥🔥🔥🥵🥵🥵#HBDPAWANKALYAN pic.twitter.com/LfFzgGKuTy — OG Pawan Nani Naidu🚩 (@NaniFireStorm) September 1, 2025

बोली के दौरान उत्साह चरम पर था, और अंत में एक फैन क्लब ने 5 लाख रुपये में टिकट हासिल किया. इस नीलामी से प्राप्त राशि को पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को दान किया जाएगा. वायरल वीडियो में नीलामी के होस्ट को यह कहते सुना जा सकता है, "निजाम में पहले टिकट की नीलामी का विजेता 'टीम पवन कल्याण नॉर्थ अमेरिका' है, जिसने 5 लाख रुपये की बोली लगाई. यह राशि तीन दिनों के भीतर जनसेना पार्टी को दान की जाएगी."

'ओजी', जिसे 'दे कॉल हिम ओजी' के नाम से भी जाना जाता है, एक गैंगस्टर फिल्म है, जिसका निर्देशन सुजीत ने किया है और इसे डीवीवी दानय्या ने डीवीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया है. इस फिल्म से इमरान हाशमी तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं, जहां वे नकारात्मक किरदार ओमी भाऊ की भूमिका में हैं, जबकि पवन कल्याण मुख्य किरदार ओजस गंभीरा के रूप में नजर आएंगे. फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, श्रीया रेड्डी, हरीश उत्तम जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है. 'ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

