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Patriot Teaser: 140 करोड़ की 'पेट्रियट' का धमाका, ममूटी-मोहनलाल की जोड़ी ने टीजर से ही जीता फैंस का दिल

Patriot Teaser Review: पेट्रियट का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. ममूटी और मोहनलाल जैसे दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को पहले ही जबरदस्त हाइप दे रखी थी, और अब टीजर ने उस उत्साह को और बढ़ा दिया है.

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Patriot Teaser: 140 करोड़ की 'पेट्रियट' का धमाका, ममूटी-मोहनलाल की जोड़ी ने टीजर से ही जीता फैंस का दिल
पेट्रियट का टीजर हुआ रिलीज

Patriot Teaser Review: पेट्रियट का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. ममूटी और मोहनलाल जैसे दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को पहले ही जबरदस्त हाइप दे रखी थी, और अब टीजर ने उस उत्साह को और बढ़ा दिया है. करीब 140 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी यह फिल्म एक्शन और पॉलिटिकल थ्रिल का दमदार मिश्रण नजर आ रही है. टीजर में बड़े स्तर की सिनेमैटोग्राफी, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की झलक साफ दिखाई देती है, जो इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर सकती है.

सिनेमैटिक क्वालिटी और दमदार प्रेजेंटेशन

महेश नारायणन के निर्देशन में बनी 'पेट्रियट' का टीजर अपनी शानदार विजुअल क्वालिटी के लिए खास ध्यान खींच रहा है. हर फ्रेम को बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है. एक्शन सीन्स को जिस तरह फिल्माया गया है, वह दर्शकों को हॉलीवुड लेवल का फील दे रहा है. बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन भी सस्पेंस और थ्रिल को बढ़ा रहे हैं.  यह साफ है कि मेकर्स ने टेक्निकल क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया है.

स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस उम्मीदें

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ममूटी और मोहनलाल की जोड़ी है, जिन्हें एक साथ देखना फैंस के लिए किसी बड़े ट्रीट से कम नहीं है. दोनों ही सुपरस्टार्स की मजबूत फैन फॉलोइंग फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग दिला सकती है. पॉलिटिकल थ्रिलर का यूनिक कॉन्सेप्ट और बड़े बजट का स्केल इसे पैन-इंडिया लेवल पर भी सफल बना सकता है. मई की शुरुआत में रिलीज होने जा रही ‘पेट्रियट' से इंडस्ट्री को भी काफी उम्मीदें हैं, और अगर टीजर की झलक को देखें तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने की क्षमता रखती है.

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