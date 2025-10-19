विज्ञापन

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने मम्मी-पापा, बेटा हुआ है...

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा मां बन चुकी हैं. उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और ये खुशखबरी खुद राघव चड्ढा ने शेयर की.

परिणीति चोपड़ा दिल्ली के एक अस्पताल में हुई एडमिट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया कि परिणीति अपने पति राघव चड्ढा के साथ अस्पताल पहुंच गई हैं. तभी से सबको खुश खबरी का इंतजार था, फाइनली राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि उनके बेटे का जन्म हो चुका है. दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं और इस आशीर्वाद को पाकर बेहद खुश हैं.

परिणीति और राघव दोनों का परिवार भी अस्पताल में मौजूद है. पूरा परिवार दीपावली के मौके पर नन्हे मेहमान के आने का जश्न मनाने के लिए उत्सुक है. इसी साल अगस्त में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी कि वे जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं. इसमें उन्होंने लिखा था कि वे जल्द ही दो से तीन होने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें पति-पत्नी पार्क में टहलते दिखाई दे रहे थे.

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 2023 में उदयपुर में शादी की थी. लीला पैलेस में हुई उनकी शादी में कुछ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे. इस शादी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई थीं.

इस मौके पर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने मनीष मल्होत्रा ​​का डिज़ाइन किया हुआ एक हल्का आइवरी लहंगा पहना था और राघव चड्ढा ने क्लासिक क्रीम रंग की शेरवानी पहनी थी. इनकी शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्मों के साथ ही एक सूफी नाइट का भी आयोजन किया गया था. बताया जाता है कि परिणीति और राघव की लव स्टोरी लंदन में शुरू हुई, जहां वे साथ में पढ़ाई कर रहे थे. इसके कई सालों बाद वे भारत में फिर मिले और शादी के बंधन में बंध गए.

