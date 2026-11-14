मोटी फीस मिलने के बाद भी कई ऑफर्स ठुकरा देने पर बोले पंकज त्रिपाठी, अब संतुष्टि पहले

पंकज त्रिपाठी एक बेहतरीन एक्टर हैं. हालांकि उनसे काम की बात करें तो वह काफी दार्शनिक हो जाते हैं. 50 वर्षीय अभिनेता का कहना है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि फिल्मों के चुनाव को लेकर उनकी सोच काफी विकसित हो गई है. अब वे पैसों या पुरस्कारों के जरिए मिलने वाले उत्साह और तारीफ के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें रचनात्मक संतुष्टि की तलाश रहती है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ बातचीत में नेशनल अवार्ड विजेता पंकज त्रिपाठी ने काम के प्रति अपने नजरिए निजी जीवन और काम के बीच संतुलन और अन्य विषयों पर खुलकर बात की.



'अब चेक मुझे उत्साहित नहीं करते'

पंकज कहते हैं, "बिना उत्साह के मैं कोई फिल्म नहीं कर सकता." असली खुशी इसी में है. मुझे काम करने के लिए पहले खुद उत्साहित महसूस होना चाहिए. कोई चाहे कितने भी पैसों का ऑफर दे दे, अब चेक मुझे प्रेरित या उत्साहित नहीं करते. इसलिए कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसे लेकर मुझे लगे कि 'हां, इसे करने में मजा आएगा,' या फिर कहानी में कुछ ऐसा छिपा हो जिसे मैं समाज को वापस देना चाहता हूं." अभिनेता का कहना है कि अब उन्होंने उन फिल्मों के ऑफर्स को 'ना' कहना सीख लिया है जो उन्हें उत्साहित नहीं करतीं, भले ही उनमें मोटी रकम मिल रही हो. "यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक इंसान के तौर पर मुझे लगता है कि 'यह व्यक्ति बहुत उम्मीदों के साथ आया है. हो सकता है कि उनका करियर इसी प्रोजेक्ट पर टिका हो,' लेकिन आखिरकार, अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे उत्साहित नहीं करता, तो मुझे उसे मना करना ही पड़ता है."

यह भी पढ़ें- भोजपुरी के रंग में रंगे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, कल्लू ने सिखाई CM को भोजपुरी, गवाया छठ गीत



'पहले काम मिलना ही मोटिवेशन होता था'

एक्टर बताते हैं कि पहले वह डेट्स न होने का बहाना बनाते थे, लेकिन इससे भी जिद्दी फिल्ममेकर्स पीछे नहीं हटते थे. "पहले मैं बहाना बनाता था कि 'मेरे पास डेढ़ साल तक की डेट्स नहीं हैं', तो लोग कहते थे, 'कोई बात नहीं, हम अगले साल तक इंतजार कर लेंगे.' इसलिए यह तरीका अब काम नहीं आता. अब मैं बहुत विनम्रता से मना कर देता हूं और कहता हूं. 'सर, यह मुझे एक्साइट नहीं कर रहा है, और बिना एक्साइटमेंट के, मैं सेट पर जाकर एक्टिंग कैसे करूंगा?'" पंकज दो दशकों से ज्यादा समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं. वह बताते हैं कि इन सालों में किसी फिल्म के रोल को लेकर उनका नजरिया कैसे बदल गया है. "पहले एक्साइटमेंट की वजह कुछ और होती थी. पैसे मिलना, काम मिलना! बस यही मोटिवेशन काफी होता था. 'चलो इसे कर लेते हैं, इससे गुजारा हो जाएगा. मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि एक कार खरीद लूं, तो यह उसमें मदद करेगा'." शुरुआती सालों को अपना 'सर्वाइवल फेज' बताते हुए, पंकज कहते हैं, "सर्वाइवल फेज के दौरान, कई चीजों से उत्साह मिलता है. लेकिन जब बात सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रहती, तब आपको कलात्मक संतुष्टि की जरूरत होती है. उस कलात्मक आनंद के बिना, मैं उत्साहित महसूस नहीं कर सकता."

यह भी पढ़ें- Chhath Puja Geet: 'कांच ही बांस के बहंगिया' से 'केलवा के पात' तक, इन 5 गीतों से बढ़ जाती है पर्व की रौनक

पंकज त्रिपाठी का हालिया काम

पंकज इन दिनों 'मिर्जापुर द मूवी' की सफलता का आनंद ले रहे है. यह लोकप्रिय सीरीज का स्पिनऑफ है, जो क्रिटिक्स और कमर्शियल दोनों ही लिहाज से सफल रही और इसने दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. वह फिलहाल अदिति राव हैदरी के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पारिवारिक मनोरंजन में नजर आ रहे हैं. 13 नवंबर को सोनी लिव (Sony LIV) पर रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन वरुण शर्मा ने किया है.

