पंचायत सीजन 3 के साथ लौट आए सचिवजी, प्रधानजी और बनराकस, सोशल मीडिया पर फैन्स कर रहे प्राइम वीडियो की वेब सीरीज का रिव्यू

Panchayat Season 3 Social Media Review: जिसका था इंतजार वह आ गया है.... अमेजन प्राइम वीडियो की मचअवेटेड वेबसीरीज पंचायत का तीसरा सीजन 28 मई से स्ट्रीम हो रहा है, जिसे देखकर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. सचिवजी, प्रधानजी और बनराकस के वापस आने से फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. इसके चलते वह सोशल मीडिया के जरिए पंचायत सीजन 3 का रिव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें यह वेब सीरीज कैसी लगी.

एक एक्स यूजर ने पंचायत सीजन 3 की स्ट्रीमिंग को लेकर अपना प्यार बयां करते हुए हार्ट इमोजी शेयर किया है.

दूसरे यूजर ने पंचायत में चल रही खूबसूरत लव स्टोरी से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है.

तीसरे यूजर ने प्रहलाद की फोटो शेयर करते हुए लिखा, औसत इंसान का अभिनय बहुत मुश्किल है....फैसल मलिक ने प्रहलाद चा को क्या ख़ूब जिया है...ऐसा कि सीजन 3 में उनकी इस हँसी पर मन ठहर गया...'

People were waiting for this like any upcoming grand Bollywood movie. #Panchayat has a very special place in our heart . Thank you to the entire cast of the Panchayat.#Panchayat3OnPrime pic.twitter.com/Tx86XqPJpL