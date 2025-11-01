पेंटल के बेटे को क्या आपने देखा ? पर्सनालिटी में सलमान-अभिषेक से जरा भी नहीं हैं कम, इस फिल्म में आए थे नजर

महाभारत में शकुनी मामा का रोल करने वाले एक्टर गुफी पेंटल हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे. टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक उनकी एक्टिंग को खूब तालियां मिली. उन्होंने बॉलीवुड और टीवी दोनों में बराबर काम किया और दर्शकों का बराबर प्यार बटोरा था. 5 जून 2023 को 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. गुफी की तरह उनके भाई कंवलजीत और भतीजे हितेन पेंटल ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा. कंवलजीत को पेंटल के नाम से जाना जाता है और वो अपने दौर में एक कॉमेडियन स्टार थे. चलिए जानते हैं पेंटल के स्टार बेटे हितेन पेंटल के बारे में.



हितेन पेंटल ने साल 2001 में फिल्म तेरे लिए से डेब्यू किया था. फिर उन्हे शाहिद कपूर की फिल्म दिल मांगे मोर (2004) में बंटी कपूर के रोल में देखा गया था. हितेन साल 2019 से पर्दे से गायब हैं. साल 2019 में उन्हें एकता कपूर की वेब-सीरीज रागिनी-एमएमएस रिटर्न्स में देखा गया था. इसके बाद से वह किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आए हैं. हितेन ने फिल्मों के साथ-साथ टीवी में भी काम किया.



फिल्मों की बात करें तो वह रणबीर कपूर की बचना ए हसीनो, बेनी और बबलू, रासकल्स, लव यू सोनिए, इक वारी हां कर दे, 30 मिनट और तुक्का फिट में नजर आ चुके हैं. तुक्का फिट (2018) के बाद कोई फिल्म नहीं की. टीवी की बात करें तो वह ये है मेरे अपने, एक लड़की अंजानी सी, कसौटी जिंदगी की, सीआईडी, श्श्श्श्श...कोई है, रात होने को है, मुस्कुराने की वजह तुम हो और मेहंदी वाला घर में काम कर चुके हैं.





हितेन के चाचा गुफी पेंटल हैं, जो कंवलजीत पेंटल के छोटे भाई हैं और अपनी कमाल की कॉमेडी से जाने जाते हैं. गुफी और कंवलजीत में उम्र का एक साल का अंतर हैं. गुफी बड़े हैं और साल 2023 में चल बसे. वहीं, हितेन के कजिन हैरी पेंटल हैं. हैरी भी एक एक्टर हैं, जो सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम कर चुके हैं. हितेन ने साल 2008 में टीवी से किनारा कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था.

हितेन आज 46 साल के हैं. उन्होंने टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट से शादी रचाई थी और दोनों का तलाक हो गया. किश्वर ने तलाक के बाद एक्टर सुय्याश राय से साल 2016 में शादी रचा ली.